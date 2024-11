L'australiana derisa a Parigi lascia la breakdance: "Sono sconvolta"

"Non parteciperò più alle competizioni". Con queste parole Rachel 'Raygun' Gunn ha annunciato l'addio al mondo della breakdance. La sua esibizione alle Olimpiadi di Parigi aveva scatenato reazioni e critiche negative. Sui social era stata derisa e le immagini della sua tuta verde e dei suoi salti che imitavano un canguro, erano stati parodiati in tutto il mondo. Anche dal noto conduttore televisivo americano Jimmy Fallon Raygun , docente universitaria di 37 anni, ha diviso il pubblico: alcuni l'hanno ridicolizzata, altri osannata. L'atleta è stata oggetto di critiche e derisioni ancora più forti online.

La decisione improvvisa: stop alla breakdance

Di fronte alle reazioni che ha definito "davvero sconvolgenti", ha preso una decisione netta: "non parteciperò più alle competizioni. Mi stavo preparando per continuare a gareggiare, ma ora mi sembra davvero difficile", ha detto ad una radio australiana. Con quel livello di attenzione, le persone che filmano la sua performance e la pubblicano online "non sarebbe proprio la stessa esperienza", ha detto. Gunn aveva ricevuto il sostegno del Comitato olimpico australiano, dagli atleti connazionali e anche del primo ministro, mentre a settembre la World Dancesport Federation (Wdsf) l'aveva nominata 'migliore breaker del mondo'.