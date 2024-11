Omaggio a Mennea: Premio Letterario Pietro il Grande a Santa Maria di Castellabate

Una serata straordinaria, illuminata da volti venuti da ogni angolo d’Italia, per celebrare Pietro il Grande. La prima edizione del Premio Letterario Sportivo dedicato al ricordo e all’eredità di Pietro Mennea, ha unito cuori e storie in un abbraccio di emozioni. Un omaggio non solo all’atleta leggendario, ma all’uomo che ha ispirato generazioni di sportivi a superare i propri limiti, correndo con il cuore verso l’infinito. A incorniciare per sempre l'evento i ritratti che celebrano Pietro Mennea, opere magistrali, nate dall’ispirazione e dal talento dell'artista Fernando Mangone. Ogni pennellata descrive non solo una storia di sport, ma l’essenza di un uomo che ha corso per lasciare un segno nell’eternità. Inoltre piatti di ceramica appositamente realizzati per la manifestazione sono stati firmati dall'azienda Solimene di Vietri sul Mare.