Maratona Valencia, record italiano per Chiappinelli

L'esordio di Chiappinelli

Chiappinelli è tredicesimo nella gara vinta dal debuttante keniano Sabastian Sawe (2h02’05”), campione mondiale della mezza nel 2023. Nel tratto conclusivo il 27enne toscano riesce a superare Iliass Aouani, a lungo in lotta per il record, che chiude quindicesimo in 2h06’06” e pareggia la seconda prestazione italiana di ogni epoca. In evidenza anche Pietro Riva con il miglior esordio di sempre per un azzurro sui 42,195 chilometri, 23° in 2h07’37.

Sabastian Sawe è il vincitore della Maratona di Valencia, primo evento sportivo disputato dopo l'alluvione di un mese fa. Tra le donne, successo dell'etiope Megertu Alemu.

Gli organizzatori della maratona di Valencia avevano pensato di cancellare la gara, ma alla fine hanno deciso di portarla avanti: "un abbraccio a questa città ferita e una promessa di ripresa".

Le dichiarazioni di Chippinelli

Chiappineli: "Per me è una grandissima gioia e la sognavo da tanto tempo. Finalmente mi sento ripagato di tutto il lavoro, oltre che della pazienza che ho avuto. Dopo la delusione per non aver partecipato ai Giochi, mi sono messo sotto con gli allenamenti e in estate ho avviato la preparazione per questa gara. Ora posso dire di essere un maratoneta. Sono consapevole che i record sono fatti per essere battuti, l’ho tolto al mio amico Yeman Crippa che punterà a riprenderselo in futuro ma non è l’unico che potrebbe riuscirci perché c’è un bel movimento azzurro, come abbiamo osservato qui. E davvero contento per aver chiuso molto bene negli ultimi chilometri, senza problemi”. In una maratona, il punto di riferimento era Iliass Aouani: “Si merita i complimenti per come ha corso, in caccia del record. L’ho visto di fronte a me al 38° chilometro, poi l’ho raggiunto al rifornimento del 40° e sorpassato. Mi ero presentato con diversi livelli di obiettivi, li ho centrati tutti: da correre in 2h07:30 al minimo iridato di 2h06:30, dal record italiano a scendere sotto 2h06. Questo risultato è di tutto lo staff che mi ha aiutato a costruirlo, io ci ho messo la ciliegina dopo una media di 190 chilometri alla settimana. È arrivato il momento di brillare anche per me e voglio godermelo, ma penso già ai prossimi impegni: nel 2025 ci sono i Mondiali di Tokyo a settembre e per la maratona anche gli Europei di aprile in Belgio”.