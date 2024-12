Pistorius frequenta una sosia della donna che ha ucciso: “È ancora pericoloso”

È bufera su Oscar Pistorius , l'atleta paralimpico condannato a nove anni di carcere per aver ucciso la sua fidanzata Reeva Steenkamp nel 2013, e attualmente in libertà vigilata fino al 2029. In un attacco di furia cieca, l'atleta sudafricano avrebbe ucciso la fidanzata sparando attraverso la porta del bagno, come accertato in via definitiva in sede processuale, nonostante lui abbia sempre negato. A far discutere ora è la sua nuova fidanzata e la sua spaventosa somiglianza proprio con Reeva Steenkamp.

Pistorius, parla la madre di Reeva: "È ancora pericoloso"

Pistorius starebbe infatti frequentando Rita Greyling, 33 anni, un'amica di famiglia che somiglia molto alla sua ex compagna Reeva. Fonti vicine hanno confermato la relazione, anche se l'atleta sta mantenendo la questione totalmente privata. Tra i più critici su quanto sta accadendo c'è la madre di Reeva, che ha visto la figlia morire più di dieci anni fa: "Non capisco come lei non veda alcun campanello d'allarme in lui. Ha ancora problemi con la rabbia. È ancora un pericolo per le donne. Reeva lo conosceva solo da tre mesi, era morta e lui non ha mai confessato. Per me non è doloroso che lui sia con questa giovane donna, sono solo preoccupata per lei. La nostra fondazione si occupa di abusi su donne e bambini, un fenomeno fuori controllo in questo Paese".