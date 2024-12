Collari d'oro Coni, la festa dello sport e l'annuncio: "Dal 2026 premi detassati"

La notizia che strappa più di un sorriso agli atleti arriva direttamente dal ministro Abodi: "Da Milano-Cortina i premi saranno detassati". Un segnale importante, soprattutto per quelle discipline in cui non girano ponti d'oro. Per il resto la consegna dei Collari d'oro del Coni, all'Auditorium Parco della musica, è stata la festa dello sport azzurro anche senza campioni come Sinner, Berrettini e Paolini. "Nel 2024 l'Italia - ha detto il presidente del Coni, Malagò - ha chiuso al terzo posto nel ranking mondiale di tutte le discipline olimpiche, classifica che viene stilata considerando i piazzamenti nei primi otto posti nei tornei internazionali. Siamo terzi non più dietro la Cina ma la Francia, ma sempre davanti alla Germania. Sono andati a punteggio in 3686, 1585 sono finiti nei primi tre, 485 hanno vinto la medaglia d'oro. L'Italia si conferma un Paese polivalente e multidisciplinare". Anche Luca Pancalli, presidente dei Comitato Paralimpico, è entusiasta: "Questa è la più bella immagine che possiamo consegnare al Paese con lo sport italiano che si riunisce insieme per celebrare i successi".