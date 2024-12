Assegnati dal Cda di Sport e Salute i contributi 2025 agli organismi sportivi

Creare valore per crescere. Prosegue il percorso verso la visione del futuro movimentosportivo. Sempre più risorse economiche per l’attività sportiva dei cittadini. Organismi sportivi sempre più capaci di investire nella crescita del movimento anche efficientando la propria gestione. Sestante, Illumina e il Modello Algoritmico Contributi (M.a.C.), tre azioni per valorizzare questo percorso.

“Sestante” mira a una razionalizzazione dei costi e delle spese che genererà risorse da reinvestire nel sistema. Parte oggi attraverso l’efficientamento del patrimonio immobiliare nella disponibilità di Sport e Salute che, nei suoi 131 immobili in 105 città, ospita anche le sedi territoriali dei vari organismi sportivi.

“Illumina” punta alla crescita e allo sviluppo del sistema sportivo offrendo soluzioni rapide e soprattutto moderne: spazi pensati con lo scopo di creare centri di aggregazione, dare a tutti la possibilità di fare sport e dove viene valorizzato il contratto sociale tra giovani e anziani.

Il “M.a.C.” guida la crescita del sistema sportivo: merito, trasparenza e sostenibilità sono alla base dell’assegnazione delle risorse agli Organismi Sportivi per il 2025, oggi deliberata dal CdA della Società, in piena sintonia con gli indirizzi del Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi. Rispetto allo scorso anno, crescono del 9% le risorse complessive, anche grazie a quanto deriva dal 32% del gettito fiscale generato dal movimento sportivo e reinvestito in una logica di economia circolare.

Quest’anno, ai 280milioni previsti come contribuzione ordinaria, si aggiungono le risorse derivanti dalle entrate fiscali per un totale di 343,7 milioni di euro, di cui 15 milioni di euro finanzieranno progetti per la pratica sportiva e 1,5 milioni sono destinati ad incentivare progetti di efficientamento gestionale. All’aumento delle risorse corrisponde anche una richiesta di maggiori investimenti destinati alle famiglie e ai cittadini, per la diffusione dell’attività sportiva sul territorio.

L’azione degli Organismi Sportivi è stata analizzata attraverso diversi indicatori, tra cui un indice di motricità aggiornato e certificato dalla Federazione Medico sportiva, stilandocosì un rating che ha definito l’andamento di ogni singola realtà.

Oltre al merito, valutato in base ai risultati sportivi raggiunti, il M.a.C. ha considerato la crescita del movimento sportivo, attraverso il numero di tesserati attivi e società affiliate a cui si è aggiunto quest’anno anche quello dei tecnici qualificati per premiare l’investimento nella formazione. Maggior peso nella valutazione è stato dato all’ottimizzazione dell’uso delle risorse, attraverso l’efficienza operativa raggiunta, la sovra patrimonializzazione e l’indice ESG per lo sport che ha considerato elementi quali la parità di genere a tutti i livelli, dalla governance agli atleti, alla promozione sociale e nella scuola e alla diffusione dei corretti stili di vita.

Per Sport e Salute, il “senso compiuto” di ogni sua azione sta nella sua capacità di ispirare le nuove generazioni e di creare le condizioni affinché lo sport sia davvero accessibile a tutti.