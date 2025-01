McGregor, furiosa lite con Khabib sui social: volano insulti pesanti. Rivincita in vista?

Si riaccende la rivalità, al momento solo via social, tra due grandi lottatori, che hanno ancora un conto in sospeso: Conor Mc Gregor e Khabib Nurmagomedov , tornano a confrontarsi duramente, riportando alla memoria il mitico incontro Ufc 229, datato ormai 2018, che vide il russo prevalere sull'irlandese.

Khabib provoca McGregor

La scintilla l'ha innescata Khabib, che in previsione dello scontro che suo cugino, Usman Nurmagomedov, avrà con l'irlandese Paul Hughes, ha dichiarato in un'intervista a MMA Squad che quel paese, da cui proviene McGregor, "non ha combattenti".

"Quanti combattenti vengono dall’Irlanda? Hughes e McGregor... Chi altri? Non ci sono combattenti, fratello. Il livello in Irlanda non è nemmeno la metà di quello del Daghestan", ha insistito Nurmagomedov.