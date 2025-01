Italia Polo Challenge, il 2025 si apre in Valle d’Aosta

Una splendida prima volta, per inaugurare la quinta stagione di Italia Polo Challenge. Sarà Courmayeur a ospitare, da martedì 14 a sabato 18 gennaio, la prima tappa del circuito di arena polo promosso e organizzato da The Chukker Company con il patrocinio dalla Federazione Italiana Sport Equestri: una location nuova e affascinante per Italia Polo Challenge, con il polo alle pendici del Monte Bianco, maestoso affresco per ospitare – l'arena di gioco è stata allestita al campo sportivo di Entrèves – 15 giocatori provenienti da 6 nazioni – Italia, Francia, Argentina, Messico, Perù, Svizzera - che formeranno le cinque squadre pronte a sfidarsi in partite tre contro tre.

Il circuito è stato ideato da Patricio Rattagan, giocatore argentino che da tanti anni vive in Italia e che ha dato vita a un appuntamento tra i più prestigiosi nel panorama degli sport equestri in Italia: “A differenza del polo tradizionale, giocato su campi più grandi con squadre composte da quattro giocatori, l'arena polo si svolge su campi di dimensioni ridotte e con squadre formate da tre giocatori", racconta Rattagan, sottolineando che questa scelta è stata fatta "proprio per rendere il polo sempre più alla portata di tutti. Il campo sulla neve è altamente spettacolare e perfettamente battuto per garantire la sicurezza e l’incolumità dei cavalli e dei giocatori".

Il CEO e founder di The Chukker Company – organizzatrice dell'evento - Adriano Motta, ha invece spiegato la filosofia dell'evento “Il nostro è un modello di evento sportivo che si snoda dentro e fuori dal campo di arena polo: allo spettacolo delle partite di quello che viene definito rugby a cavallo si unisce la forte vocazione di ospitalità ed eleganza, tra musica, food experience in una location, Courmayeur, unica e famosa in tutto il mondo. Il nostro modo di intendere lo sport è fortemente socializzante e vuole essere anche un volano per la promozione del territorio non solo dal punto di vista sportivo, ma anche del turismo e delle opportunità che riesce a offrire”.

Ad aprire l'Italia Polo Challenge 2025 sarà la tradizionale sfilata delle cinque squadre, in programma martedì 14 gennaio: una parata che partirà da piazza Brocherel e arriverà al Jardin de l’Ange, alla presenza tra gli altri del sindaco di Courmayeur Roberto Rota e del responsabile del Dipartimento Polo della FISE Alessandro Giachetti. Un evento pensato per avvicinare il pubblico al mondo del polo, offrendo un momento di festa e spettacolo che anticipa l’inizio della competizione che seguirà nei giorni a seguire L'ingresso per assistere alle partite sarà completamente gratuito, con posti disponibili sia in tribuna che a bordo campo, per offrire agli spettatori l'opportunità di vivere da vicino ogni momento di questo spettacolo unico.

L'elegante lounge allestita a bordo campo ospiterà invece la parte glamour dell’evento, offrendo un’esperienza esclusiva a pagamento. A disposizione degli spettatori, un lounge cocktail bar per seguire le partite durante l’ora dell’aperitivo, oltre a un servizio di ristorazione che accompagnerà le quattro serate del torneo, garantendo un’atmosfera raffinata e coinvolgente per gli ospiti.

“La FISE è lieta che Courmayeur abbia accolto con piacere di ospitare la prima tappa dell’Italia Polo Challenge per il 2025 – ha affermato il Presidente della Federazione Italiana Sport Equestri, Marco Di Paola –. Eleganza, adrenalina e grande coinvolgimento del pubblico sono gli elementi che caratterizzano una disciplina spettacolare e avvincente come il polo. Sono certo che la tappa valdostana rappresenterà un’importante occasione di valorizzazione del territorio e di promozione del nostro sport, riuscendo al contempo ad entusiasmare quanti decideranno di assistere a questo appuntamento di metà gennaio. A nome degli sport equestri italiani, voglio rivolgere un sentito ringraziamento a tutte le Istituzioni locali che hanno consentito lo svolgimento di questo primo torneo della nuova stagione, certo che resterà nel cuore dell'incantevole cittadina alle pendici del Monte Bianco”.