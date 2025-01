Italia Polo Challenge 2025, lo spettacolo sulla neve di Courmayeur inizia con la sfilata di cavalli e cavalieri

COURMAYER – C'è una storia appassionante che inizia qualche centinaio di milioni di anni fa e finisce per accarezzare il cielo sopra Courmayeur. È la storia del Monte Bianco. E c’è una storia che è appena iniziata – una storia di sport, uomini e cavalli – che già sembra un tutt'uno con questa magnifica terra. È la storia di Italia Polo Challenge, circuito di Arena Polo promosso e organizzato da The Chukker Company in collaborazione con la FISE, la Federazione Italiana Sport Equestri. Basta un'occhiata all'arena di gioco allestita al campo sportivo di Entrèves per accarezzare l’idea che il Polo sia sempre stato qui, a Courmayeur, in questo magnifico affresco nel quale il Monte Bianco si mostra come sentinella dell'eternità. Sarà per questo che la prima sfilata dei Cavalieri del Polo – 15 giocatori provenienti dai ‘due mondi’, Europa e Sud America: Italia, Francia, Argentina, Messico, Perù, Svizzera che formano le cinque squadre pronte a sfidarsi in partite tre contro tre – è sembrato un rito scavato nella tradizione di Courmayeur. I cavalieri in perfetta tenuta da gioco e quei colori delle maglie ora accesi, ora tenui, che strizzano l’occhio alla tradizione medievale. La bellezza scultorea dei loro cavalli che dà l’idea di un rapporto quasi magico tra uomo e animale, pronti a diventare un tutt’uno quando ci sarà da sfidarsi sull’arena innevata. A seguire la sfilata, due ali di folla che confermano come lo sport sia nelle note di Courmayeur e quanto lo spettacolo di questa parata sia in perfetta sintonia con la vocazione turistica del territorio. La sfilata degli uomini e dei cavalli è anche il riflesso scintillante negli occhi dei più piccoli, che col pieno di entusiasmo tormentano di domande i loro genitori: “Andiamo a vederli?”, “Mamma mi ci porti?”, “Da grande anche io giocherò a Polo...”.

Cavalli e cavalieri hanno sfilato da piazza Brocherel al Jardin de l’Ange, prima di un momento istituzionale in cui il sindaco di Courmayeur Roberto Rota ha certificato il feeling appena nato ma destinato a durare nel tempo, tra il Polo e la splendida realtà alle pendici del Monte Bianco: “È la prima volta che Courmayeur ospita una tappa di Italia Polo Challenge e per noi è una grande sfida, oltre che un grande onore. Portare uno sport come il Polo ai piedi del Monte Bianco conferma la vocazione di Courmayeur a ospitare grandi eventi sportivi, ma anche a far conoscere discipline diverse da quelle note nell’arco alpino, anche se altrettanto affascinanti e coinvolgenti. Questo evento inoltre – prosegue il sindaco di Courmayeur – ci affianca a Porto Cervo, un’altra prestigiosa località del circuito ‘Territori di Altagamma’ che, in estate, ospita una tappa di Italia Polo Challenge, un motivo in più per investire su questo appuntamento che richiama cavalieri e supporter da tutto il mondo, basti pensare alla provenienza internazionale dei giocatori che prenderanno parte al torneo, dettaglio che permetterà a Courmayeur di farsi conoscere oltre i confini europei”.

Prima e dopo le parole del sindaco, presentato dall'attore Roberto Ciufoli, hanno sfilato sul palco della presentazione dell’evento gli organizzatori di The Chukker Company Adriano Motta e Patricio Rattagan, argentino che vive in Italia e giocatore di Polo in campo qui a Courmayeur. Motta ha consegnato al sindaco Rota una tela a tema equestre realizzata da LEON, al secolo Leonardo Scotti, un “Pop Art Artist” che ha saputo costruire un linguaggio visivo che fa da trait d'union tra passato e presente in una sintesi sorprendente. Con loro, ecco Alessandro Giachetti del Dipartimento Polo della FISE, che ha portato il saluto della Federazione. Durante l’evento sono state presentate le cinque squadre – Courmayeur, US Polo Assn., Union, Apose, Marinella – e il torneo che va in scena da mercoledì 15 gennaio a sabato 18, quando si disputeranno le finali.

Italia Polo Challenge è ancora una volta un evento glamour, ma nel segno della sostenibilità e dell'appartenenza a un territorio, la Valle d’Aosta, dove il Polo si incastra in un contesto naturistico meraviglioso e famoso nel mondo. Courmayeur, meta ambitissima per turisti provenienti da tutto il mondo, si appresta a vivere una meravigliosa avventura sportiva da domani alle 18.30, quando scenderanno in campo cavalli e cavalieri per il primo match di Italia Polo Challenge. Con l’inizio delle partite, domani verrà inaugurata anche l’Hospitality a bordo campo – previsto l’arrivo di alcuni conosciutissimi Vip – nella quale vivere la propria food experience. L’ingresso per assistere alle partite sarà completamente gratuito per gli spettatori – con accesso alle tribune libero – che avranno l’opportunità di vivere da vicino ogni momento di questo spettacolo unico, trascorrendo una serata all’insegna di una disciplina che si sta guadagnando sempre più spazio tra gli sport equestri.

LE CINQUE SQUADRE

COURMAYEUR: Fabrizio Facello (Ita), Therence Cusmano (Ita), Francisco MacLoughlin (Ita)

US POLO ASSN: Diego Aguilar (Mex), Mathieu Delfosse (Fra), Guillermo Li (Per)

UNION: Gif Turati (Ita), Oscar Carona (Arg), Patricio Rattagan (Arg)

APOSE: Giorgio Cosentino (Ita), Robert Strom (Fra), Jules Legoubin (Fra)

MARINELLA: Alex Aggravi (Ita), Felipe Dana (Svi), Brieuc Rigaux (Fra)

(Mercoledì, giovedì e venerdì due partite al giorno, alle 18.30 e 19.30. Sabato le finali).