Biathlon: La coppa del Mondo fa tappa ad Anterselva

Le gare di biathlon della stagione 2024/2025 saranno trasmesse in diretta su Eurosport e in streaming su Discovery+, Eurosport.it, Sky Go, Now, e Dazn. Inoltre è possibile vedere tutte le competizioni live su biathlonworld.com e on demand su eurovisionsport.com.

La competizione

La competizione avrà inizio giovedì 23 gennaio alle ore 14.30 con lo Sprint 7,5km alla quale prenderanno parte Dorothea Wierer, Hannah Auchentaller e Rebecca Passler insieme a Samuela Comola, Michela Carrara e Martina Trabucchi.

Si prosegue venerdì 24 gennaio alle ore 14:30, con lo Sprint 10km uomini con Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Didier Bionaz, Elia Zeni e Daniele Cappellari.

Sabato 25 gennaio, si continua, alle ore 13:00 Inseguimento 10km donne e alle 14:55 Staffetta 4x7,5km uomini.

Domenica 26 gennaio alle ore 12:05 ci sarà la Staffetta 4x6km donne mentre alle 14:45 Inseguimento 12,5km donne.



Alcuni partecipanti

L'azzurro Tommaso Giacomel reduce dalla prima vittoria in carriera nella partenza in linea di Ruhpolding ha detto: "È stata una grande emozione vincere la mia prima gara individuale in Coppa del mondo, ha un sapore completamente diverso dai podi che avevo fatto in passato. Mi porto dietro tante cose belle, la mia prestazione è stata ottima, però c'è ancora qualcosa da sistemare. Ho realizzato di avere vinto solamente quando sono uscito dall'ultimo poligono e i tecnici mi hanno aggiornato. A Ruhpolding ho trovato tanta fiducia e tranquillità, non sento il peso di ripetermi a tutti i costi".

Dorothea Wierer ha invece dichiarato: "Anterselva è la tappa che tutti gli atleti preferiscono, non vedo l'ora di correre, speriamo che anche i risultati siano pari alle attese. Cerco di rimanere concentrata, il livello è alto e nomi nuovi si stanno affacciando sul podio. Ho 34 anni e gli acciacchi si fanno sentire, vivo alla giornata, ogni tanto il fisico si fa sentire ma sono seguita bene dai nostri fisioterapisti. Ogni gara ha una storia a sé, il poligono è difficile, si arriva in salita a 1600 metri d'altezza e la fatica si fa sentire, soprattutto nella serie in piedi. A Ruhpolding sono arrivata ad un passo dal podio, ho dimostrato che posso ancora competere in alto, peccato per un errore di troppo. Ai Mondiali di Lenzerheide manca ancora qualche settimana, avremo un raduno utile per arrivare al top della condizione".