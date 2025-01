A MOLVENO IL GRAN FINALE DEI CAMPIONATI MONDIALI DI “ICE SWIMMIN”: 700 ATLETI DI TUTTO IL MONDO. ITALIA PROTAGONISTA ASSOLUTA CON TROPEANO

Grande successo a Molveno dei Campionati Mondiali di nuoto in acque gelide, la prima tenutasi in Italia, un’edizione da record per questa disciplina. Più di 750 partecipanti da tutto il mondo hanno gareggiato contro il gelo delle acque della piscina dell’Acquapark di Molveno, segnando svariati nuovi record mondiali. Una disciplina che sta attirando sempre più talenti del mondo del nuoto, come l’atleta olimpico statunitense Keaton Jones, alzando l’asticella della competizione e abbassando i tempi. Grande la soddisfazione da parte dell’IISA (International Ice Swimming Association), il comitato organizzatore dell’evento, che da un lato esulta per il successo della rassegna italiana, mentre dall’altro programma già la prossima edizione a Megève (FR) e soprattutto lavora per rendere questa disciplina Sport Olimpico Invernale, con l'obbiettivo di partecipare alle Olimpiadi Invernali 2030.

IL MEDAGLIERE ITALIANO - La squadra azzurra, la più numerosa di tutto il lotto, con ben 82 partecipanti iscritti e distribuiti su tutte le competizioni, è stata all’altezza dell’appuntamento, ed oltre a distribuire sorrisi e voglia di connettersi agli ospiti provenienti da tutto il mondo, ha regalato prestazioni oltre ogni aspettativa. Decisamente, anche grazie all’effetto-traino determinato dai Campionati Mondiali ospitati in Italia, l’Ice Swimming azzurro abbandona i tempi pionieri ed entra nella fase adulta, quello in cui è all’altezza delle Nazioni di più lunga tradizione in questo sport, e le guarda dritto negli occhi, sapendo di giocarsi un ruolo da protagonista a livello Internazionale. Alcuni numeri la dicono tutta: la squadra più numerosa, 44 medaglie e la vittoria assoluta di Egor Tropeano che si laurea Campione del Mondo assoluto sui 100 rana, 10 ingressi nelle finali Mondiali, e 7 record mondiali di categoria; questo il bottino che gli Ice Swimmers azzurri regalano all’Italia. Senza contare i ben 9 swimmers azzurri che si sono misurati sulla distanza dei 1000 metri, quella più lunga ed impegnativa, resa ancora più probante, ai limiti dell’estremo, dalle temperature particolarmente basse dell’acqua (1.5 °C il giorno dei 1000m). Un successo organizzativo e territoriale. “Come comitato siamo estremamente soddisfatti - ha dichiarato Paolo Chiarino, ambassador e organizzatore della competizione - abbiamo organizzato i primi Mondiali della disciplina su suolo italiano, con il doppio degli iscritti rispetto all’edizione precedente. Per questo dobbiamo ringraziare i volontari, le comunità dell’altopiano della Paganella, gli albergatori e gli enti per il turismo per la loro disponibilità e per essersi mossi per rendere questa competizione un successo».

MOLVENO CAPITALE - Esulta anche la città di Molveno nelle parole del sindaco Matteo Sartori: “E’ una grande soddisfazione aver ospitato il Campionato del Mondo di nuoto in acque gelide! Un evento che è andato oltre ogni aspettativa: per il livello della manifestazione sportiva, per la ricaduta economica sul territorio, per la visibilità data al nostro Lago e per l’entusiasmo che hanno portato gli atleti arrivati da ogni parte del mondo e che ha contagiato l’intera nostra comunità. I più sinceri complimenti per il risultato eccezionale vanno al Comitato organizzativo dell’evento, supportati dalla nostra straordinaria “macchina”: Apt Dolomiti Paganella, Molveno Holiday, Vigili del Fuoco, Croce Bianca, operai del Comune di Molveno e volontari“. Dal 13 al 19 gennaio 2025, 729 atleti provenienti da 46 nazioni si sono riuniti a Molveno, al cospetto delle scenografiche Dolomiti di Brenta, per competere con altri nuotatori, ma soprattutto con loro stessi, in una delle discipline più impegnative del panorama sportivo mondiale, dove i pilastri portanti sono forza, resistenza, passione e determinazione. Una disciplina ancora poco conosciuta nel mondo degli sport acquatici, ma in grado di regalare tantissime emozioni, oltre a una carica di adrenalina fuori scala. Dotati solamente di occhialini, cuffia in silicone e costume da bagno, i partecipanti si immergono in acque che da regolamento devono essere inferiori ai 5 gradi Celsius (41°F), affrontando non solo un’esperienza sportiva eccezionale, ma anche una sfida estrema che mette alla prova i limiti della resistenza e della passione umana. Una sfida nella sfida. Durante la settimana si sono tenute più di 390 batterie divise in diversi stili di nuoto, tra cui stile libero, rana, dorso, farfalla e misti (IM). Il palcoscenico di questo evento sarà una piscina di 50 metri collocata nel centro sportivo Acquapark sul lago di Molveno, dove le acque cristalline e gelide del lago faranno da sfondo e da campo di allenamento a questa incredibile competizione. Questi atleti straordinari, abituati a nuotare in ambienti ostili, come al largo della costa della Groenlandia o nel gelido Pacifico vicino ad Anchorage in Alaska, sono ben consapevoli dei rischi che questa pratica comporta; ragion per cui, prima di partecipare alla gara, si sottopongono a rigide preparazioni atletiche ed accurati esami medici per avere le giuste idoneità. Un fenomeno in rapida espansione, che ha visto crescere i partecipanti dai 50 della prima edizione in Russia ai più di 700 di questa. La sesta edizione degli Ice Swimming World Championship è infatti indice di uno sport che, pur essendo di nicchia, è in crescita a livello globale

PODIO ASSOLUTO

Egor Tropeano oro 100 ra

Podi di categoria

Oro

Isabella Castiglioni 50 e 100 do, 50 ra, 200 mx F75

Natascha Heberstreit 50 e 100 do, 200 mx F40

Paolo Parisotto 500 sl, 1000 sl, 100 fa M60

Sarah Bielak 50 ra F30

Walter D’angelo 50 e 100 ra, 50 fa M60

Paolo Piscaglia 50 e 100 sl, 50 fa M50

Mario Sanzullo 100 sl M30

Luca Valeriani 1000 sl M50

Egor Tropeano 100 ra, 200 mx M30

Claudio Mulé 50 sl M45

Argento

Giovanna Barletta 100 do, 50 fa F60

Tommaso Livi 50 do M30

Natascha Pretto 50 ra F45

Natascha Heberstreit 50 e 100 ra F40

Lorenzo Innocenti 250 sl M30

Ludovica Santini 50 fa F25

Andrea Bondanini 1000 sl M40

Claudio Mulé 100 fa M45

Edoardo Bertolini 100 fa M30

Sergio Nigri 100 ra M65

Paolo Parisotto 100 ra, 200 mx M60

Mario Sanzullo 50 sl M30

Bronzo

Natascha Pretto 50 do, 50 sl F45

Alessandro Corsini 50 do M55

Sergio Nigri 50 ra M65

Lorenzo Innocenti 100 sl M30

Davide Belletti 1000 sl M50

Cristina De Tullio 50 sl PARA

Record mondiali

Natascha Heberstreit 100 do F40 1.19.87

Isabella Castiglioni 50 do F75 1.07.84

Isabella Castiglioni 200 mx F75 5.40.46

Egor Tropeano 200 mx M30 2.25.62

Claudio Mulé 50 sl M45 27.59

Walter D’angelo 50 fa M60 35.68

Paolo Parisotto 100 fa M60 1.23.88

Ingressi nelle finali assolute

Natascha Heberstreit 50 e 100 do, 100 ra

Sarah Bielak 50 ra

Mario Sanzullo 100 sl

Ludovica Santini 50 fa

Claudio Mulé 100 fa

Edoardo Bertolini 100 fa

Egor Tropeano 100 ra e 200 mx

Tutti i risultati: https://www.iisamolveno2025.it/results-by-date/

internationaliceswimming.com

iisamolveno2025.it