Boxe, a Lupparelli la medaglia al valore sportivo

C’è anche il pugile Yuri Lupparelli tra gli sportivi che hanno ricevuto ­­­la prestigiosa Medaglia al Valore Atletico per i risultati ottenuti nel 2022, anno in cui, dopo 11 incontri e 11 vittorie, ha conquistato il titolo di campione italiano dei super medi. La cerimonia di consegna delle Benemerenze Sportive CONI/CIP Lazio – Città Metropolitana di Roma Capitale si è svolta presso le scuderie Aldobrandini di Frascati, in piazza Guglielmo Marconi.