Premio fair play Fiamme Gialle 2024: premiati a Castelporziano cinque studenti

Oggi, presso la sede del Centro Sportivo della Guardia di Finanza, gli studenti risultati vincitori, accompagnati da docenti e familiari, sono stati ospiti a Castelporziano per ritirare il “Premio Fair Play Fiamme Gialle 2024”, un riconoscimento istituito nell’ambito del torneo di calcio “Junior Club Sports Cup”, organizzato dalla Wellness Town in collaborazione con il Corriere dello Sport.

Tra i cinque giovani premiati, i tre studenti: Gabriele Cinin, dell’Istituto “De Sanctis” di Roma, Federico Paliani dell’Istituto “Tommaso Salvini” di Roma ed Emanuele Tosini dell’Istituto “Santa Maria” di Roma, autori, durante la loro carriera scolastica e sportiva, di gesti spontanei di altruismo nei confronti dei compagni più vulnerabili o in difficoltà. Inoltre è stato premiato il Liceo “Primo Levi” di Roma, che si è aggiudicato la Supercoppa del Torneo “Junior Club Sports Cup” per aver vinto entrambi i tornei di calcio e padel: a ritirare il premio i due capitani Giampaolo De Maria ed Elena Mignani. Tutti i ragazzi sono stati inoltre omaggiati dalla Federcalcio con una maglia della Nazionale Italiana di calcio personalizzata con il loro nome sulle spalle.

I ragazzi e i professori accompagnatori, sin dal mattino, presso la sede romana delle Fiamme Gialle, hanno avuto la possibilità di vivere un’esperienza particolare, un’autentica full immersion nel mondo gialloverde, nel corso della quale hanno potuto assistere a dimostrazioni di varie discipline e cimentarsi in alcune di esse tra cui l’atletica leggera ed il judo, trascorrendo ore intense e piacevoli, con attività che potessero stimolare la loro curiosità e il loro interesse di giovani sportivi.

A fine mattinata tutti a pranzo con gli studenti ed alcuni atleti delle Fiamme Gialle, in un’atmosfera simpatica ed amichevole. Nel pomeriggio, alla presenza del Comandante del Centro Sportivo Gen.B. Antonio Marco Appella, del Presidente di Wellness Town e organizzatore del Torneo Dott. Mario Casali, del Presidente del CONI Lazio Riccardo Viola, dei rappresentanti del MIUR Prof.ssa Maura Catalani e Prof. Antonino Mancuso, del Direttore dell’Ufficio per la pastorale del tempo libero, del turismo e dello sport del Vicariato di Roma Don Francesco Indelicato, del Responsabile dell’Ufficio Diocesi di Roma Don Tonino Panfili e del Vice Presidente dell’Osservatorio Nazionale sul Bullismo e Disagio Giovanile Michele Grillo, si è svolta la cerimonia di consegna del “Premio Fair Play Fiamme Gialle 2024”, moderata per l’occasione dal giornalista sportivo Mario Mattioli.

Il premio trova origine dall’attenzione che le Fiamme Gialle da sempre riservano al mondo della scuola e in particolare alla sua componente etico-sportiva, ed anche in questa occasione sono stati premiati studenti che si sono resi protagonisti di gesti di Fair Play, mostrando senso civico e grande generosità: chi adottando un atteggiamento inclusivo nei confronti di un compagno di classe con disabilità, chi mettendo da parte il risultato, ha dimostrato più interesse per l’avversario infortunato che per la propria prestazione.

Con questa iniziativa le Fiamme Gialle proseguono il loro impegno nello sport non solo quale fucina di risultati tecnici, ma soprattutto come contenitore straordinario di valori sociali, in questo caso attraverso un messaggio preciso rivolto ai giovani presenti, relativo a come il comportarsi “bene” possa e debba diventare premiante nello sport e nella vita.