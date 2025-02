Mondiale di sci, delusione Paris: la reazione dopo il quarto posto all'arrivo

SAALBACH (AUSTRIA) - Un gesto di stizza dopo aver appreso di aver sfiorato il podio: Dominik Paris ha reagito così alla notizia di aver chiuso la discesa libera al quarto posto. L'azzurro è stato tra i protagonisti della prova, valida per il Mondiale di sci alpino ed in programma a Saalbach in Austria. Ha chiuso la sua prova con il tempo di 1:41.13, con soli 45 centesimi da recuperare rispetto a Von Allmen, che ha fatto registrare il miglior tempo davanti a Kriechmayr.