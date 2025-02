Malagò, dubbi sulla Wada: "Anche prima di Sinner c'erano alcuni aspetti..."

ROMA - Il presidente del Coni Giovanni Malagò parla al termine della Giunta Nazionale, torna sul caso Wada che ha coinvolto Jannik Sinner e assolve il velocista Filippo Tortu , sfiorato dall’inchiesta hacker sullo spionaggio ai danni di Marcell Jacobs . "Con la Wada ben prima del caso Sinner c’è stata una serie di situazioni nei confronti dell'Italia e degli atleti italiani con qualche ulteriore elemento di perplessità - sottolinea il presidente del Coni - ma non credo sia il caso di commentare le sentenze se poi anche patteggiate. Non penso siano stati d'aiuto che soggetti del mondo dello sport abbiano espresso la loro opinione: io sono sempre stato diplomatico anche se tanti aspetti ti portano a fare riflessioni ".

Malagò assolve Tortu: “Ho parlato con il ragazzo…”

Malagò ha parlato anche della vicenda relativa a Filippo Tortu, legata all’inchiesta hacker che ha coinvolto il fratello del velocista azzurro. "Ho parlato con Tortu, mi sono messaggiato con Jacobs e l'ho sentito sereno - sottolinea il numero uno dello sport italiano - non ho dubbi che sia estraneo alla vicenda. Mi ha fatto molto piacere che Filippo si sia sentito con Marcell. Capisco anche lo stato d'animo di Marcell, non è contento di aver appreso questa notizia: gli organismi inquirenti - sportivi e non sportivi - stanno lavorando".