Città di Roma, in campo Max, Nicole e Leonardo Tonetto. Successo per Iacopucci e Di Vincenzo

Max, che in coppia con Alain Facccini si è preso il gusto di conquistare l’argento, Nicole (quinta classificata) e Leonardo, che si è misurato nel footable. Unico assente della famiglia il primogenito Mattia, calciatore professionista impegnato nel pomeriggio con la sua Triestina in Lega Pro (successo sull’Alcione per 1-0). “Arrivare sul podio è una grande soddisfazione - sottolinea l’ex difensore della Roma - ma la gioia più grande è vedere in campo i miei figli e lo straordinario gruppo della Playfootvolley”. Nicole, per l’occasione, ha indossato il numero 22, quello che ha contraddistinto Max per buona parte della carriera da calciatore. “É un’emozione indescrivibile - sottolinea la figlia dell’ex giallorosso - alla quale fortunatamente non ci sia abitua mai. Giochiamo insieme da sempre, ma ogni volta ha un sapore meraviglioso”.

A prendersi la più grande soddisfazione di giornata è stato Leonardo, capace di conquistare il primo posto nel Torneo Castroni di Footable. In coppia con Alessio Santese, il più piccolo di casa Tonetto, ha battuto in finale la formidabile coppia composta da Nicola Carlini e Luca Marcaccini.

Nel footvolley, invece, il primo posto non concede sorprese e anche stavolta la medaglia d'oro finisce al collo di Federico Iacopucci e Fabio Di Vincenzo. Argento per Max Tonetto e Alain Faccini, bronzo per Ludovico Alonzi e Damiano Distante. Prossimo appuntamento con il Città di Roma è per sabato 15 marzo al Dabliu Colli D'Oro.