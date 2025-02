Presidenti federali, la mezza rivoluzione tra volti nuovi e conferme

Gli allenatori lo chiamerebbero “ turnover ragionato ”. Giusto qualche cambio qua e là per dare respiro e freschezza, ma i pezzi da novanta sono ancora tutti in campo. Se da una parte sono cambiati 16 presidenti federali - un record per il Coni - dall’altra i “ grandi senatori ” che i politici plurieletti accusavano di essere «attaccati alla poltrona» sono tutti rimasti alla guida di sport che governano da più di 12 anni. Dopotutto, in tempi di incertezze economiche e di moltiplicazione di soggetti istituzionali con i quali interloquire, avere dirigenti esperti e abituati a muoversi in certi ambiti può fare parecchio comodo.

Chiuso il quadriennio olimpico, in attesa di conoscere il futuro di Malagò, appeso a una proroga sempre più difficile, lo sport italiano è andato alle urne. Mancano tre elezioni per chiudere il cerchio: la ginnastica si esprimerà l’1 marzo, le armi sportive da caccia il 15 e il tiro a segno il 16; la prima cambierà presidente, accogliendo il quarantenne Facci (diventerà il più giovane in consiglio nazionale), la seconda confermerà Buglione, mentre nel terzo caso il numero uno uscente Vespasiano dovrà battere due avversari, Rugiero e Turisini. Si può già stilare un primo bilancio, con tre punti fermi: le 16 novità di cui parlavamo, la seconda donna eletta (Haz Paz al cricket) e ben 20 presidenti (il 42%) arrivati alle urne da candidati unici; da Gravina (calcio) a Manfredi (volley), passando per Ettorre (vela), Zanella (squash), Cito (taekwondo), Binaghi (tennis e padel) e tanti altri: 18 su 20 hanno sfondato la quota del 90%. Evidentemente hanno lavorato tutti molto bene, anche se correre senza avversari non può mai essere un bene per la democrazia dello sport.

Presidenti federali, i riconfermati

Tra i confermatissimi c’è Aracu degli Sport Rotellistici: lui uno sfidante lo aveva, ma l’ha stracciato conquistando il 90,4% dei consensi. Aracu era uno di quelli per cui la politica si era prodigata affinché valesse il limite dei tre mandati, poi trasformato - dopo una sentenza della Corte Costituzionale - in un semplice ostacolo del 66% per la riconferma. Fa già parecchio rumore anche la storia dell’Aci: Sticchi Damiani aveva ottenuto il quarto incarico con il 90%, ma il governo ha commissariato l’Automobile Club perché è un ente pubblico come il Coni e, a differenza delle federazioni, deve fermarsi a tre. Altri presidenti di lungo corso come Buonfiglio (canoa), Casasco (medici sportivi), Barelli (nuoto), Petrucci (basket), Matteoli (pesca sportiva), Binaghi (tennis) e Rossi (tiro a volo) hanno stravinto oltre la soglia minima. Iaconianni (motonautica) e Urso (pesi) non sono al loro posto semplicemente perché non si sono ripresentati, mentre Chimenti (golf) ha ottenuto la conferma ma poi è deceduto pochi mesi dopo (al suo posto Cerchiai). Tra quelli con tre mandati già completati ha perso solo Abbagnale nel canottaggio. Il vincitore Tizzano, però, non ha avuto bisogno della nuova legge per superarlo, conquistando la maggioranza con le proprie forze.

Presidenti federali, i testa a testa

Alle urne c’è stato parecchio equilibrio: in 12 hanno vinto con percentuali inferiori al 60%. Tra le elezioni più combattute segnaliamo quella di Morsiani alla Fijlkam (54,8%) e di Mazzone alla scherma (55%). Duodo al rugby e Mazzieri al baseball-softball, entrambi al 56%, hanno battuto i presidenti uscenti Innocenti e Marcon. Bittner e D’Ambrosi sono invece passati al fotofinish; il primo ha ottenuto un altro mandato al pentathlon per 7 voti su Vescio (50,3%), l’altro al pugilato per 2 schede appena (50,06%) contro l’avversario Baldantoni.