Jordan Valdinocci al fianco degli atleti internazionali UFC Marvin Vettori ed Alexa Grasso

Il campione del mondo pesarese Jordan Valdinocci continua con grande successo la sua esperienza come allenatore nella UFC - Ultimate Fighting Championship. UFC è la promotion più importante al mondo di MMA, disciplina in fortissima espansione negli Stati Uniti, e non a caso è l’azienda che vende il maggior numero di pay-per-view in tutto il globo. Non è inusuale ormai vedere seduti tra il pubblico estimatori di questo sport del calibro di Mark Zuckerberg e Shaquille O'Neal.

Dopo aver lavorato con diversi atleti di MMA sia in Italia che all’estero, Valdinocci ha conquistato il campo come coach a livello internazionale nel 2021, quando è stato chiamato dall’atleta UFC Alexa Grasso per prendere parte alla sua preparazione in vista di un incontro a Las Vegas. La Grasso poi vinse quell’ incontro e ringraziò pubblicamente Jordan in diretta televisiva in una indimenticabile intervista con Joe Rogan, popolarissimo in USA per i suoi podcast.

Da li in avanti sono iniziate diverse collaborazioni con atleti di fama internazionale e nel dicembre 2022 Valdinocci è stato il primo coach italiano all’angolo di atleti stranieri in UFC. In quell’ occasione Jordan ha accompagnato in veste di “cornerman” l’atleta statunitense Kyle Daukaus durante l’evento UFC FIGHT NIGHT tenutosi all’ interno dell’Amway Center di Orlando, Florida, arena degli Orlando Magic.

In Italia gli addetti al settore si chiedevano come mai il coach più richiesto all’estero non collaborasse con l’unico Italiano nel roster UFC ormai da anni, ovvero “The Italian Dream” Marvin Vettori: ebbene lo scorso dicembre abbiamo scoperto attraverso i social che i due stavano lavorando insieme a Miami e pare che la collaborazione sia destinata a proseguire almeno fino al prossimo incontro di Vettori che si terrà il 15 marzo a Las Vegas.

Un’altra esperienza arriva poi nel 2024 con la partecipazione di Valdinocci al reality show della UFC trasmesso su ESPN, “The Ultimate Fighter” ambientato a Las Vegas, in veste di coach del team di Alexa Grasso che nel frattempo ha vinto ben due volte il titolo mondiale UFC.

Jordan Valdinocci è un atleta di kickboxing tre volte campione del mondo e attuale detentore dei titoli mondiali ISKA e WKU nella categoria 67 kg, coach di livello internazionale di MMA in particolare per quel che riguarda lo “striking”, ovvero la parte “in piedi” del combattimento, è anche head coach della palestra di arti marziali e sport da combattimento "FIGHT HOUSE PESARO". Valdinocci, appena rientrato dagli USA, è partito nuovamente per il Messico per raggiungere Alexa Grasso e gli altri atleti del team Grasso per seguirli nella preparazione ai prossimi impegni, e pare che con il team ci sia un accordo di lunga durata.