Lembo rieletto alla presidenza dell'Us Acli, auguri da Malagò per il suo terzo mandato

ROMA - Terzo mandato alla guida dell'Us Acli per Damiano Lembo, in carica dal 2017 e confermato per il quadriennio 2025-28 come presidente nazionale. Nelle elezioni svoltesi a Roma, presso l'Hotel Belstay, durante il XVII Congresso Nazionale, Lembo ha ottenuto il 98,01% dei voti dell'assemblea validamente costituita. La proclamazione è avvenuta alla presenza di Giovanni Malagò, presidente del Coni.