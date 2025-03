Lombardia, 100 milioni di euro per l’impiantistica sportiva pubblica

100 milioni di euro per l’impiantistica sportiva pubblica lombarda. L’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale S.p.A. ha siglato un accordo con la Regione Lombardia per favorire gli interventi di riqualificazione e ammodernamento di stadi, palazzetti, palestre in tutto il territorio regionale. Accanto ai 30 milioni di euro a fondo perduto che saranno investiti dalla Regione, ICSC garantirà una linea di finanziamento agevolata di 70 milioni di euro per supportare i Comuni lombardi che investono sull’impiantistica sportiva. Per l’Istituto l’accordo con la Regione segna un’ulteriore passo nel favorire la diffusione dello Sport nei territori e nelle comunità. Come banca pubblica per lo sviluppo sostenibile del Paese attraverso lo Sport e la Cultura, ICSC intende consolidare ulteriori sinergie con le Regioni dopo quelle con Piemonte e Lombardia che hanno sfruttato gli strumenti agevolativi messi a disposizione dall’Istituto per sostenere la riqualificazione delle infrastrutture sportive.

© RIPRODUZIONE RISERVATA