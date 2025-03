L'evento ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali, dirigenti sportivi, esperti del settore e membri del mondo dell’istruzione, offrendo un’occasione di confronto costruttivo sulle prospettive dello sport come motore di sviluppo economico, sociale e territoriale.

Si è svolto oggi, presso la Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani a Roma, il convegno "Lo Sport tra valori e investimenti", promosso dal Senatore Guido Quintino Liris in collaborazione con l’Osservatorio di Sportlab Italia.

Moderato dal giornalista Enrico Giancarli, il convegno si è articolato in tre sessioni tematiche, ciascuna focalizzata su aspetti strategici del sistema sportivo nazionale. Nella prima sessione, "Lo sport come scommessa: investimenti, governance e opportunità", gli interventi di Roberto Marotta, Segretario Generale Federazione World skate, Etelwardo Sigismondi, Senatore di Fratelli d’Italia, Guido Quintino Liris, Senatore di Fratelli d’Italia, Sabatino Aracu, Presidente Federazione Italiana Sport Rotellistici".

La seconda sessione, "Sport e istituzioni: politiche per il futuro', ha visto la partecipazione di Flavio Siniscalchi, Capo del Dipartimento per lo Sport, Federico Serra, Presidente dell’Osservatorio Permanente sullo Sport, Ivan De Paolis, Dirigente sportivo ciclismo, Alessandro Tappa, Presidente Sport senza frontiere.

Infine, la terza sessione, "Sport e Istruzione pilastri di crescita: Governance, investimenti e impatto sociale", ha posto l’accento sul legame tra sport e formazione, tramite gli interventi di Mattia Di Gregorio, Presidente C.R. Fipav Abruzzo, Antonello Passacantando, Referente Scuola e Giovani, Educazione e Sport, Mario Miconi, Presidente e allenatore del Centro Polisportivo Giovanile Aquilano Pattinaggio, Patrizia Martelli, Assessore Sport Pescara.Claudio Barbaro, Sottosegretario di Stato e Presidente di ASI ha dichiarato: "Durante questo incontro abbiamo evidenziato come lo Sport, inteso nella sua accezione più ampia e non solo legato alle vittorie dei nostri campioni, stia finalmente vivendo un periodo di riscatto. La riforma ha restituito allo Stato funzioni essenziali, così come l’ingresso dello Sport nella nostra Costituzione, seppur tardivo, rappresenta un passo storico. Ma questo è solo l’inizio. Dobbiamo capitalizzare i progressi fatti, concentrandoci su tre ambiti chiave:

l’istruzione, colmando il divario infrastrutturale e introducendo personale specializzato, la salute, che deve essere la guida delle politiche sportive, e la sostenibilità, ricordando che lo Sport è l’unico settore che abbraccia tutti i 17 obiettivi dell’Agenda 2030. Siamo in una fase

cruciale in cui lo Sport sta conquistando il ruolo che gli spetta. Tocca a tutti noi continuare su questa strada e non sprecare un’occasione storica.”

Paola Frassinetti, Sottosegretario al Ministero dell’Istruzione, ha ribadito l’importanza di promuovere lo sport a scuola il prima possibile, a partire dalla Scuola primaria, per insegnare ai ragazzi l’importanza di rispettare le regole e gli avversari, offrendo loro preziose occasioni

di crescita. Pertanto ha dichiarato “Altro obiettivo è rilanciare lo sport scolastico e favorire la frequenza degli studenti atleti, in tale direzione lo stanziamento in Finanziaria di 2 milioni di euro per il “Programma studente-atleta", al fine di permettere di conciliare l’impegno

agonistico con quello scolastico”.

Beniamino Quintieri, Presidente dell’ Istituto per il Credito Sportivo e Culturale ha dichiarato: "Nel 2024 abbiamo erogato finanziamenti per mezzo miliardo di euro per la realizzazione e riqualificazione di infrastrutture sportive e culturali, un risultato record che conferma il nostro ruolo di banca di riferimento per chi investe nello Sport. Questo settore è una filiera economica strategica, con un impatto rilevante su occupazione, turismo, sanità, ambiente e inclusione sociale. Investire nello Sport significa investire nello sviluppo del Paese.”

Infine, il Senatore Guido Quintino Liris ha espresso la sua sincera gratitudine a tutti i partecipanti al convegno, per l'impegno e la dedizione con cui hanno contribuito a esplorare e approfondire un tema tanto ricco e complesso come quello dello sport. Ha inoltre sottolineato come l'evento sia stato un'occasione preziosa per affrontare le molteplici sfaccettature dello sport, non solo dal punto di vista agonistico e tecnico, ma anche sotto il profilo sociale, educativo e culturale.