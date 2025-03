De Sanctis: "Sento di poter dare un grande apporto a tutto il movimento paralimpico"

Marco Giunio De Sanctis, presidente della Federazione Italiana Bocce, torna a parlare della sua candidatura alla presidenza del Comitato Italiano Paralimpico. “Andrò fino in fondo perché sento di poter dare un grande apporto a tutto il movimento paralimpico per la mia esperienza e gli incarichi svolti in questi 40 anni con i tre presidenti storici Roberto Marson, Antonio Vernole e Luca Pancalli. Guidare il Cip oggi richiede esperienza, ma anche tanta preparazione soprattutto nei rapporti istituzionali”. Lo ha sottolineato il presidente della FIB, Marco Giunio De Sanctis all’Adnkronos.