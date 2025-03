Il sindaco di Ascoli: “Qui lo sport significa rinascita”

E voi come lo userete?

«Abbiamo avviato una programmazione importante: la settimana scorsa è partita da Ascoli la 5ª tappa della Tirreno-Adriatico. In quel giro c’è la narrazione del rilancio delle aree interne, attraverso le quali si è passati per arrivare a Pergola: sono città in salita e borghi di montagna che stanno perdendo abitanti e con lo sport riteniamo di dover ridare vita a questi luoghi. Porteremo avanti iniziative di rilevanza sociale, attivando ad esempio un progetto di formazione per tutti gli istruttori sportivi per l’utilizzo di defibrillatore, dotando le strutture di questo importante dispositivo: il tempo salva le vite e va usato con consapevolezza. E poi c’è la promozione, con lo scopo di attirare turisti attraverso lo sport».



Con un occhio attento a tutte le discipline sportive?

«Stiamo lavorando sull’impiantistica, anche e soprattutto per gli sport considerati minori. Siamo pur sempre un capoluogo di provincia di 50.000 abitanti e inevitabilmente ci sono delle nicchie di discipline meno praticate. Stiamo cercando di progettare uno skate park e un bike park per quei ragazzi che si sono avvicinati al mondo del BMX freestyle. Queste discipline diventano un volano per costruire un modello sportivo inclusivo e aggregativo».



Lo sport da intendere come strumento per migliorare la qualità della vita?

«Siamo la decima città in Italia per qualità della vita. Abbiamo avuto un incremento negli ultimi due anni del 15% degli iscritti alle associazioni sportive. Lo sport serve a prevenire. Più che abbattere le liste d’attese degli ospedali, l’obiettivo che ci siamo dati è quello di far diminuire il numero di persone che necessitano di cure ospedaliere. Lo sport rende la persona più gioiosa e più solare e questo genera una contaminazione positiva. Proviamo a creare un ambiente sano e positivo per generare benessere. L’impegno con Aces è quello di pubblicare annualmente un libro con tutte le buone pratiche sviluppate da ogni città europea dello sport».



A proposito di impiantistica, a che punto siete con le riqualificazioni?

«Abbiamo costruito un nuovo palazzetto dello sport, stiamo realizzando la cittadella dello sport: c’è il volley, la palestra di atletica pesante, la pista d’atletica e la sistemazione di un immobile per ospitare tutte le associazioni sportive. Lo sport per noi significa costruire donne e uomini di valore, non solo campioni. L’aspetto educativo è fondamentale: dobbiamo sviluppare competenze trasversali che serviranno nella vita. Un investimento sul nostro capitale umano».



Come procedono i lavori per la nuova Curva Sud dello stadio Cino e Lillo Del Duca?

«È stato demolito tutto il parterre. Il 15 maggio parte la ricostruzione della Curva Sud: per la stagione 2026/2027 sarà pronta. Una delle tribune è intitolata a Carlo Mazzone, ascolano a tutti gli effetti: stiamo istituendo la prima edizione del Premio Mazzone e premieremo atleti che hanno dimostrato di essere campioni nella vita oltre che nello sport. In prevalenza figure che hanno avuto a che fare con Carlo».