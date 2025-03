Federica Pellegrini festeggia la nuova presidente del Cio: "Per le donne...". Social scatenati

Due donne nella storia. Una è Federica Pellegrini, per gli "amici" la Divina, che a suon di bracciate ha scritto la storia del nuoto italiano e non solo. L'altra è Kirsty Coventry, ex nuotatrice dello Zimbabwe e proprio ieri eletta presidente del Cio, prima donna a ricoprire questa carica. Le due sono state immortalate in una foto insieme, subito condivisa dalla campionessa veneta sui social, con un bellissimo e potente messaggio di congratulazioni e solidarietà femminile. "Per le donne... come atleta.. come nuotatrice... Sono orgogliosa che il Movimento Olimpico sia guidato da te... Signora Presidente". E una serie di emoji di applausi che, insieme al grande sorriso di Federica, non lasciano spazio all'interpretazione. Il commento, in originale scritto in inglese, ha subito scatenato le reazioni degli utenti, che nella sezione commenti hanno voluto far sapere la loro sulla questione.