Chelsea Green, cuore italiano: “Amo tutto di questo Paese, ma non ditelo a mia madre…”

Chelsea Green si gode l’Italia. La prima Women’s United States Champion della storia della WWE è arrivata a Bologna per SmackDown, ma prima di salire sul ring si è concessa un po’ di tempo per celebrare il suo amore per il Belpaese. “Adoro tutto di qui: il vino, il cibo, l’atmosfera. Il mio migliore amico è italiano e sono già stata cinque volte. Amo questo posto! Ma non ditelo a mia madre, è britannica… potrebbe non prenderla bene!” scherza la campionessa, ai microfoni del Corriere dello Sport. E sul cibo ha un’ossessione particolare: “Mi piace qualsiasi tipo di piatto italiano, l'importante è che ci sia il tartufo. Lo adoro".

In tribuna a San Siro e l’incontro con Buffon

L’Italia, per Chelsea, non è solo wrestling. Pochi giorni fa era in tribuna a San Siro per assistere a Italia-Germania di Nations League e ha vissuto un momento speciale: l’incontro con Gigi Buffon. “Un uomo incredibile, bellissimo. Sapevo già tutto di lui, perché Drew McIntyre me ne aveva parlato. Mi ha persino regalato una maglia con il numero uno, è stato un vero onore!”. Il calcio non è solo una passione recente per lei. “Ho giocato fino a 19 anni, mi è sempre piaciuto. E poi il Milan…”. Un riferimento non casuale: sui social ha pubblicato una foto con la maglia rossonera. Sul ring è una “heel”, ma non ama essere etichettata. “Io faccio quello che voglio. Sono la campionessa, mi diverto e poco importa se mi odiano o mi amano. L’importante è accendere il pubblico”. E su cosa significhi detenere il titolo, Green è netta: “Lo sport femminile sta crescendo ovunque e questo titolo rappresenta un’altra grande conquista. Portarlo in giro è un onore, ma anche una responsabilità”.