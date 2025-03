Premio ASI Sport&Cultura: in lizza per l’Atleta dell’Anno Furlani, l’Italvolley e Tita-Banti

Mancano pochi giorni alla cerimonia di consegna dei riconoscimenti della 19^ edizione del Premio ASI Sport & Cultura, gli “Oscar” dello sport che si terranno sabato 29 marzo nel Salone d’Onore del Coni a Roma alle ore 15. Per ciò che concerne la sezione più attesa, quella dell’Atleta dell’Anno, in lizza per la vittoria ci sono alcuni dei grandi protagonisti dei Giochi olimpici di Parigi 2024. E per celebrare il vincitore, e il grande successo ottenuto dagli azzurri in Francia, sabato alla cerimonia sono attesi il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, il Presidente del Coni Giovanni Malagò e il Presidente di Sport e Salute Marco Mezzaroma.