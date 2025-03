S.S. Lazio Teqball:  EU Teq Games a Roma

Il Teqball sbarca a Roma con gli EU Teq Games, un evento internazionale - organizzato dalla S.S. Lazio Teqball e dalla Fondazione S.S. Lazio 1900 ETS - che mira a promuovere stili di vita sani, l’inclusione sociale e l’uguaglianza di genere attraverso lo sport. La manifestazione si terrà dal 4 al 6 aprile 2025 presso il Palazzetto della FILJKAM a Ostia (Via dei Sandolini) e vedrà la partecipazione di atleti provenienti da tutta Europa, in un contesto di cooperazione transnazionale e scambio culturale.

Il progetto EU Teq Games è cofinanziato dall’Unione Europea nell’ambito delle iniziative di promozione della salute e dell’inclusione sociale attraverso lo sport e promuove lo sport come un pilastro per l’inclusione sociale e il benessere psicofisico.

L’ evento si svolge con il patrocinio di Roma Capitale - Assessorato allo Sport, Turismo, Moda e Grandi Eventi, Sport e Salute S.p.A., Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport e della Federazione Italiana di Giochi e Sport Tradizionali (FIGeST).

Il Teqball, nato nel 2012, è una disciplina innovativa che combina elementi di calcio e ping pong su uno speciale tavolo curvo, rendendo il gioco accessibile ad atleti di ogni età, genere e abilità fisica. La sua natura inclusiva consente la partecipazione anche di persone con disabilità, promuovendo l’integrazione sociale e abbattendo le barriere nello sport.

Gli EU Teq Games sono in collaborazione con partner di alto livello nel panorama sportivo europeo, European Multisport Club Association (EMCA), Aalborg Boldspilklub AF 1885 (Danimarca), Feyenoord (Paesi Bassi), Hask Mladost (Croazia), Olympiacos SFP (Grecia), Levski Sport for All (Bulgaria) e S.S. Lazio Teqball (Italia).

“Per noi è un onore organizzare un evento internazionale del genere nella Capitale, un riconoscimento importante dopo anni di lavoro capillare di promozione della disciplina nelle scuole della città, a partire da quelle nei quartieri più complessi - le parole di Andrea Paolini, Presidente della S.S. Lazio Teqball – e un ulteriore stimolo per rendere questo sport così moderno e inclusivo sempre più diffuso e praticato dai ragazzi”.

“Gli EU Teq Games in programma ad Ostia rappresentano un'occasione importante per diffondere i veri valori dello sport tra i giovani e favorire la partecipazione di tutti, senza distinzioni – le parole di Marco Mezzaroma, Presidente di Sport e Salute S.p.A. - Il Teqball è una disciplina innovativa, che combina elementi di calcio e ping pong dando vita a scambi avvincenti, ma soprattutto una disciplina in grado di promuovere l'inclusione e la socializzazione tra i ragazzi. Auguro buon divertimento a tutti i partecipanti".

“Siamo felici di aver portato un grande evento internazionale a Ostia. Con oltre 50 giocatori e allenatori in arrivo da tutto il mondo, dalla Croazia e dalla Danimarca, dai Paesi Bassi alla Grecia alla Bulgaria – le parole di Alessandro Onorato, Assessore allo Sport, Turismo, Moda e Grandi Eventi di Roma Capitale - Sarà una festa sportiva e sociale a ingresso gratuito con una disciplina, il teqball molto moderna, giovane e democratica, che necessita solo di un pallone e di un tavolo. Ringrazio la S.S. Lazio Teqball e la Fondazione S.S. Lazio 1900 ETS per aver organizzato questa iniziativa di inclusione e di promozione dello sport".”

© RIPRODUZIONE RISERVATA