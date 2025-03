Sport Integra: il potere dello sport per abbattere le barriere

Promuovere l'inclusione con lo sport

Sport Integra nasce con l’obiettivo di dimostrare che lo sport non è solo attività fisica, ma un potente mezzo per superare barriere sociali e fisiche, creando un ponte tra persone di ogni abilità. Lo spirito di squadra e la fiducia reciproca saranno gli strumenti fondamentali per affrontare le prove.

L'importanza per le famiglie e i giovani

Particolare attenzione sarà dedicata alle famiglie con figli con disabilità, mostrando le opportunità offerte dallo sport per il loro sviluppo fisico, psicologico e sociale. Lo sport inclusivo aiuta a rafforzare l'autostima, promuove il benessere e favorisce la creazione di legami, sia familiari che comunitari. Il Consigliere di Roma Capitale Federico Rocca: “Sporting Integra è un momento che ha un duplice obiettivo quello di far conoscere a più persone possibili il ricco panorama di associazioni che con grande sacrificio e preparazione svolgono attività con persone con disabilità affinché lo sport sia sempre più inclusivo e al tempo stesso è un'occasione per dare loro un momento il riconoscimento e di ringraziamento per i grandi il impegno”. "Anche quest’anno - spiega l'assessora alle Politiche Sociali e alla Salute Barbara Funari - abbiamo voluto creare un'occasione di festa, con tante associazioni sportive che hanno dato la loro adesione, per divertirci tutti insieme e per ricordare che lo sport è un diritto fondamentale e svolge un ruolo importante nel favorire l'aggregazione e il benessere psicologico. Un’occasione anche per raccontare il lavoro quotidiano di chi opera negli sport integrati e inclusivi e, per chi vuole, cimentarsi in alcune attività."

Un evento per tutti

Sport Integra celebra lo spirito di unione che lo sport può portare, unendo persone di tutte le abilità in un unico obiettivo: costruire una società più inclusiva e solidale. Con la partecipazione attiva di tutti, questa giornata dimostrerà che lo sport può davvero fare la differenza.

Unisciti a noi il 30 marzo e partecipa a questa straordinaria giornata di sport e inclusione! Uniti nello sport, possiamo cambiare il mondo.