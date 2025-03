Grande successo per Sport Integra: inclusione e sport al Centro di Preparazione Olimpica

Si è svolto ieri, presso il Centro di Preparazione Paralimpico di Roma, la seconda edizione di Sport Integra, una giornata all’insegna dello sport inclusivo, dedicata alla promozione dell’attività sportiva per le persone con disabilità. L'iniziativa promossa da Roma Capitale e organizzata da Gruppo Dream ha visto la partecipazione di atleti, associazioni sportive, istituzioni e tanti appassionati, uniti dal desiderio di abbattere barriere e valorizzare lo sport come strumento di integrazione sociale. Durante l’evento, i partecipanti hanno potuto assistere e prendere parte a dimostrazioni di diverse discipline, tra cui basket, atletica, calcio, nuoto, rugby, tennis in carrozzina, hockey su parto e corsi di primo soccorso.