Al Passo Tonale l'Elly Fanchini Day

Moltissime amiche della sciatrice morta di tumore nel 2023 si sono date appuntamento oggi sulle piste della località a cavallo tra Valle Camonica e Val di Sole per ricordare la loro amica. 300 sciatori hanno partecipato a uno slalom gigante non competitivo e circa 1000 partecipanti hanno riempito il parterre. I proventi della giornata sono stati devoluti all'AIRC Passo Tonale (TN/BS), 30 marzo 2025 - Oltre 1000 partecipanti tra atleti e supporter. E soprattutto tanti amici. Tutti riuniti oggi a Passo Tonale in occasione dell'Elly Fanchini Day, la sciatrice azzurra morta l'8 febbraio 2023 a causa di un tumore. Una giornata di memoria, sport e impegno in favore dell'AIRC (Associazione Italiana Ricerca sul Cancro). L'iniziativa, organizzata dalle sorelle Nadia e Sabrina insieme al gruppo delle DH Lions, è consistita in uno slalom gigante non competitivo, che ha permesso a centinaia di sciatori di sfidare con le campionesse di Coppa del Mondo di ieri e di oggi, mentre il pubblico al parterre ha potuto godere di musica e animazione.



“Una giornata speciale perché ci ha permesso di onorare Elly e abbracciare la sua famiglia, ritrovandoci tra compagne ed ex compagne” ha commentato commossa Sofia Goggia, presente alla manifestazione con decine di amiche di Elly. “Dobbiamo essere grati di averla avuta nella nostra vita. Le persone che amiamo non se ne vanno mai via realmente: ci sono tantissimi momenti che abbiamo condiviso con lei, nella nostra vita e nella nostra carriera. Il miglior modo per ricordarle è riunirsi e ringraziare per i momenti di gioia avuti insieme”.



All'iniziativa erano presenti anche i genitori di Matilde Lorenzi, la giovane promessa dello sci italiano morta nell'ottobre scorso a causa di una caduta durante un allenamento sulle piste della Val Senales. Un'occasione per condividere il progetto della Fondazione nata a suo nome con l'obiettivo di aumentare la sicurezza sugli sci, trasmettendo ai giovani atleti e ai loro allenatori le competenze necessarie per riconoscere e gestire i pericoli.



I partecipanti all'evento odierno hanno potuto prendere parte anche alla lotteria che ha messo in palio moltissimi premi. Contemporaneamente, sul sito di CharityStars sono partite le aste per aggiudicarsi molti cimeli dei campioni della Coppa del Mondo.



Tutti i proventi vengono devoluti ad AIRC per sostenere la ricerca grazie alla Borsa di studio Elena Fanchini.

