Sport e pace, evento in Senato con Giusy Versace e il ministro Abodi 

“Sport e pace” è il convegno organizzato giovedì 3 aprile, alle ore 11, in Senato, dalla senatrice di Noi Moderati e atleta paralimpica, Giusy Versace. L’evento, previsto in vista della Giornata internazionale dello sport per lo sviluppo e la pace, proclamata dall’ONU nel 2013, si terrà presso la sala Zuccari di Palazzo Giustiniani, a Roma. L’occasione per rimarcare quanto lo sport e i suoi valori siano, soprattutto per le giovani generazioni, strumenti educativi straordinari per puntare all’inclusione e contrastare le discriminazioni.