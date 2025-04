FISPIC, Silvio Alviti si candida alla presidenza  

Silvio Alviti si candida alla Presidenza della FISPIC (Federazione italiana Sport Paralimpici per Ipovedenti e Ciechi). Alviti è stato indicato in continuità dal gruppo dirigente che fa capo al presidente uscente Sandro Di Girolamo, a sua volta candidato come vicepresidente. Alla FISPIC, il Comitato Italiano Paralimpico ha demandato la gestione, l’organizzazione e lo sviluppo dell’attività sportiva per ipovedenti e ciechi. Sono otto le discipline che la Fispic raggruppa e organizza: si tratta del goalball, del torball, del calcio a 5 B1 e B2/3, del judo, degli scacchi, del blindtennis e dello showdown.