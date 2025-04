Incontri di wrestling in chiesa: fede e lotta per attirare nuovi fedeli  

Il calo dei fedeli

La partecipazione alle funzioni religiose nel Regno Unito è in calo da decenni: quelli che si dichiarano atei sono aumentati dal 25% al ​​37% in un decennio. Tutto questo sta spingendo le chiese a usare soluzioni creative per sopravvivere. "Devi correre qualche rischio", ha detto Natasha Thomas, la sacerdotessa responsabile di St. Peter's. Ha ammesso di "non essere del tutto sicura di cosa mi stessi cacciando in testa" quando ha accettato di ospitare eventi di wrestling. "Non è la chiesa come la conosci. Di sicuro non è per tutti", ha ammesso. "Ma sta portando un gruppo di persone diverso, una comunità diversa, rispetto a quella che normalmente otterremmo". In una recente serata della Wrestling Church, circa 200 persone (coppie anziane, adolescenti, appassionati di wrestling con piercing e tatuaggi, genitori con bambini piccoli emozionati) si sono stipate sulle sedie attorno a un ring eretto sotto il soffitto a volta della chiesa centenaria. Dopo una breve omelia e una preghiera di Thomas, è stato il momento di due ore di smackdown, body slam e testate varie. L'atmosfera si è fatta allegra e competitva, mentre gli spettatori agitavano dita di gommapiuma giganti e urlavano "buttalo giù!" ai partecipanti.

Il prete appassionato di wrestling

Gareth Thompson gira con una maglietta con la scritta 'Prega, mangia, lotta, ripeti'. La sua passione per il wrestling è sbocciata durante l'infanzia, quando era vittima di abusi sessuali. Seguire questo sport gli dava conforto e sollievo. "Una via di fuga", l'ha definita. Ha scoperto il cristianesimo nel 2011, ha organizzato il suo primo evento di Wrestling Church in un ex night club trasformato in chiesa nel 2022 e l'anno scorso si è trasferito a St. Peter's. Oltre agli spettacoli mensili del sabato sera, la sua associazione benefica Kingdom Wrestling organizza sessioni di allenamento per adulti e bambini in una stanza sul retro della chiesa, oltre a corsi di autodifesa per donne, un gruppo di salute mentale per uomini e corsi di formazione per bambini espulsi da scuola. Gli inglesi da sempre appassionati di wrestling hanno confidato che per loro la religione è un ingrediente nuovo ma non sgradito. Una comunità tutta nuova e appassionata.