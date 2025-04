Billie Jean King prima donna a ricevere stella sulla Walk of Fame: con lei anche Magic Johnson

Billie Jean King è diventata la prima donna a ricevere una stella sulla Hollywood Walk of Fame nella nuova categoria 'Sports Entertainment', insieme agli amici Magic Johnson e all'attrice premio Oscar Jamie Lee Curtis. " La cosa importante è che non voglio essere l'ultima", ha detto alla folla la tennista della Hall of Fame. "La mia famiglia amava la musica e i film - ha raccontato - Un viaggio a Hollywood, un film al Grauman's Chinese Theatre, era un regalo speciale per la nostra famiglia. Mia madre lo avrebbe adorato". King ha partecipato alla cerimonia della stella dell'attrice premio Oscar Holly Hunter nel 2008: "Ricordo di aver pensato allora, 'Oh cavolo, questo è davvero fantastico. È incredibile, non lo otterrò mai'. Invece eccomi qui".

La stella anche per Magic Johnson

King, accompagnata da sua moglie, Ilana Kloss, ha ricevuto la stella numero 2.807, situata vicino al famoso incrocio tra Hollywood Boulevard e Vine Street, di fronte allo storico Pantages Theater. "Combatti sempre per ciò che è giusto", ha detto Magic Johnson a King. "Hai messo a disposizione la tua voce, il tuo tempo e i tuoi soldi per apportare un cambiamento", riferendosi all'impegno di King come attivista per i diritti degli omosessuali. Johnson, come King, è comproprietario dei Los Angeles Dodgers, che sono stati onorati alla Casa Bianca ieri mattina per aver vinto le World Series 2024. "Siamo proprio uguali - ha proseguito - Siamo super competitivi da morire, siamo maniaci del controllo perché sappiamo che se ci metti in condizione di farlo, vinceremo. Sei stata una vincitrice per tutta la vita, ami aiutare le persone e, ultimo ma non meno importante, difenderai sempre ciò che è giusto". La cerimonia ha riunito King con le giocatrici Rosie Casals e Julie Anthony, così come con l'allenatrice in pensione Connie Spooner. Erano presenti anche la campionessa Maria Sharapova e Stacey Allaster, ex CEO della WTA e attuale direttrice del torneo degli U.S. Open. "Il contributo di Billie Jean King è il potere - ha detto Jamie Lee Curtis - È potere in campo, è potere sulla stampa, potere nella sua difesa pubblica, potere nella sua lotta per la libertà, potere di essere chi è ora", ha aggiunto. Erano presenti anche la proprietaria dei Los Angeles Lakers Jeanie Buss, suo marito Jay Mohr, il rapper Flavor Flav, la pilota Katherine Legge e la sceneggiatrice vincitrice di un Emmy Jane Anderson.