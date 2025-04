Medaglie, Milano-Cortina e il rapporto con gli atleti: l’era Malagò ai titoli di coda

La corsa al Coni di Giovanni Malagò sta per terminare, a meno di inaspettate aperture dal Governo che a questo punto avrebbero del clamoroso. Per qusto la Giunta e il Consiglio nazionale in programma oggi per la prima volta hanno il sapore del bilancio e, al tempo stesso, possono cominciare a delineare gli scenari futuri. Dodici anni, suddivisi in tre mandati, con un’Olimpiade, quella invernale, portata in Italia e che scatterà tra poco meno di un anno tra Milano e Cortina