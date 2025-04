La Brunetti trionfa in terra sarda: è il tricolore numero 22

La Brunetti Castel Goffredo si è laureata per la 22° volta campionessa d'Italia dell'A1 femminile di tennis tavolo: in casa del team sardo del Norbello è bastata un pareggio per 3-3 per conquistare il tricolore. Un pari preziosissimo perché sufficiente a cucirsi al petto il tricolore in virtù della vittoria già conquistata in gara-1 tra le mura amiche del PalaMazzi (4-2). Un'impresa confezionata da una impeccabile Andreea Dragoman, che non ha fatto rimpiangere l'assenza della più titolata connazionale Bernadette Szocs, impegnata in un torneo internazionale a Macao e da una incredibile Nicole Arlia, capace di vincere con carattere da veterana l'ultimo incontro, lei che è castellana doc nonché cresciuta nel vivaio della Brunetti.