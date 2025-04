Oktagon Valle d’Aosta, sfida mondiale Guiderdone-Haida

Si entra nel vivo di “Oktagon Valle d’Aosta”, il più importante galà di sport da combattimento in Italia (giunto quest’anno alla sua 28ima edizione), in programma al Courmayeur Sports Center sabato 7 giugno 2025 (ideato e guidato dal promoter Carlo Di Blasi). Dopo l’annuncio ufficiale del mondiale ISKA di kickboxing, tra la campionessa valdostana Martine Michieletto e la francese Sarah Moussaddak (nella categoria di peso fino a 57 kg), adesso è ufficiale un secondo importante titolo iridato ISKA. Si affronteranno, infatti, per la cintura ISKA (fino a 75kg di peso) il torinese Christian Guiderdone e il marocchino, naturalizzato italiano (vive e si allena a Firenze) Musta Haida. E’ un rematch dell’incontro, sempre per il titolo, tenutosi a Roma tre anni fa terminato all’epoca con molto clamore.

Nel novembre 2022, infatti, si sono affrontati, nella Capitale, due campioni mondiali in un catchweight di alto livello. Il torinese Christian Guiderdone, neo campione del mondo ISKA di kickboxing (fight code rules) fino a 75kg di peso, sfidò il campione mondiale ISKA (della categoria inferiore) Musta Haida. Dopo uno scontro, considerato “epico” dagli stessi addetti ai lavori, il verdetto premiò alla fine, di misura, Haida, ma le polemiche infiammarono per giorni i forum di fighting e i social media.