Rigiocare il futuro, tutti i dettagli di un progetto "semplice e rivoluzionario"

Lo sport come strumento di inclusione e riscatto sociale in carcere: nasce "Rigiocare il futuro" , un progetto in partenariato pubblico, privato e terzo settore che punta a trasformare l'esperienza carceraria. Ne parliamo con Andrea Faelli, CEO di Entain in Italia .

Ci racconta il progetto "Rigiocare Il Futuro?"

"Parliamo di un progetto tanto semplice, nell'idea di base, quanto rivoluzionario. Sostenendo le associazioni Seconda Chance e Sport Senza Frontiere, stiamo contribuendo alla riqualificazione di due campi da padel e la ristrutturazione del campo da calcio all’interno dell’Istituto Penitenziario Pasquale Mandato di Secondigliano, con l’obiettivo di renderli pienamente fruibili. Accanto all’intervento strutturale, il progetto include anche percorsi formativi mirati allo sviluppo personale e professionale dei detenuti. L’obiettivo è offrire loro una seconda possibilità, così quando potranno uscire e rientrare nella società avranno degli strumenti in più".

Cosa spinge un’azienda a impegnarsi in un progetto come Rigiocare Il Futuro?

"L’idea che il profitto possa convivere con l’impatto sociale non è nuova. Io ho lavorato tanti anni fa in Olivetti e ricordo la teoria del capitalismo sociale di Adriano Olivetti. La nostra visione è di condividere una parte del profitto generato dall'azienda anche con il territorio trasformandola in valore tangibile per le persone e le realtà delle comunità locali. Questo è il motivo di ciò che facciamo".

Perché avete scelto di supportare questo progetto?

"Lo sport è il nostro terreno d’azione principale, perché rappresenta uno dei canali più efficaci per generare inclusione e abbattere barriere, soprattutto nei contesti più fragili. L’intento è quello di trasferire i suoi valori educativi, offrendo al contempo attività di formazione. Intervenire con la costruzione di campi sportivi significa offrire un miglioramento concreto e immediato della qualità della vita dei detenuti. Ma c’è un secondo livello, forse meno visibile, ma altrettanto centrale: la formazione. È lì che si gioca la vera sfida del reinserimento sociale, dando a queste persone una possibilità reale per ricostruirsi un futuro fuori dal carcere".

Come influisce tutto questo sul business dell’azienda? In che modo migliora l’efficienza e l’innovazione all’interno della vostra organizzazione?

"Tema sottovalutato, ma interessante. Noi crediamo che un’azienda sostenibile sia anche un’azienda più solida, più innovativa e più attrattiva. In Italia, contiamo più di 500 dipendenti diretti. Avere una cultura aziendale fondata su valori autentici come la responsabilità e la restituzione sociale significa anche avere team più motivati, più coesi, più consapevoli. Inoltre, i progetti di inclusione sociale che sosteniamo ci mettono costantemente in contatto con il territorio, con nuove esigenze, nuovi modelli di collaborazione e nuove opportunità. Questo stimola innovazione interna, capacità di adattamento e sviluppo di soluzioni fuori dagli schemi. È un modo concreto per allineare il business agli obiettivi ESG e generare valore su più livelli, compresi quello sociale e umano".

Infine, visto che è un tema molto dibattuto: non c'è il rischio che si consideri questo come un tentativo di migliorare la brand reputation?

"Il tema, senza dubbio, è molto ampio e discusso e forse anche un po' inflazionato visto che si parla molto "window dressing". Il business che gestiamo ci consente di destinare valore ai progetti, che sono poi al centro del nostro racconto. La differenza è tutta qui. Inoltre, il nostro impegno si traduce in progetti continuativi e volti a sostenere piccole realtà impegnate sul territorio. Il tema non è solo contribuire economicamente alla riqualificazione di alcuni spazi, mettiamo in campo anche le nostre competenze, la nostra rete di contatti per dare forza e continuità a progetti ad alto valore sociale, supportando quindi i nostri partner in tutto e impegnandoci direttamente nel conseguimento di obiettivi pluriennali. Questo dà il senso di continuità non legata alla visibilità istantanea. Vogliamo fare, non apparire".