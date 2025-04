Il caso Pantelleria: le lettere di Abodi e Malagò

Caro Direttore, caro Italo, ci tengo a premettere che sono onorato di rientrare nel novero dei tuoi amici, come hai voluto sottolineare, gratificandomi, nella lettera pubblicata sulle colonne - a te care - di questo giornale. Il nostro rapporto è nato ed è stato alimentato negli anni grazie alla comune matrice valoriale, ascrivibile alla spontanea passione che ci lega allo sport e al suo significato autentico. E l’amicizia, si sa, non va tradita, né ammantata di orpelli dialettici che rischiano di edulcorarne i contorni.

Le tue parole, composte ed eleganti come sempre, evidenziano il grido di dolore che si leva da Pantelleria, alla ricerca di certezze infrastrutturali che possano consentirle di sostanziare concretamente l’offerta sportiva a favore della propria comunità. Un’esigenza naturale e legittima, come tante altre similari rappresentate al CONI – o direttamente al sottoscritto - da moltissime città del Paese, che non possono non incontrare il favore dell’istituzione che mi pregio di presiedere, nonché dell’intero movimento.

Servono ‘case’ qualificate, moderne e sostenibili per praticare sport, si tratta di una sfida di civiltà, non solo di una soluzione indifferibile per coltivare i talenti di potenziali nuove campionesse e nuovi campioni. Sempre con la sincerità che si conviene a due amici di lungo corso devo tuttavia aggiungere che il CONI, anche per effetto delle modifiche legislative afferenti al settore di riferimento intervenute a partire dal 2018, non detiene più alcuna leva normativa, né di mero indirizzo per entrare nel merito della criticità che hai evidenziato.

Dal 2019, in base al decreto legge n. 32 del 18 aprile 2019, come introdotto dalla Legge di conversione del 14 giugno 2019, è stata infatti demandata ad altri soggetti istituzionali la gestione delle risorse governative legate al fondo ‘Sport e Periferie’, istituito con decreto legge del 25 novembre 2015, n. 185, e convertito con modifiche dalla legge del 23 gennaio 2016, proprio con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo e l’adeguamento di infrastrutture a favore dell’inclusione sociale, del benessere e della coesione delle collettività locali.

Il Decreto originario prevedeva invece che, per la realizzazione degli interventi, il CONI presentasse alla Presidenza del Consiglio dei Ministri l’approvazione di un piano riguardante le prime iniziative urgenti e, successivamente, deliberasse un’altra pianificazione di natura pluriennale.

Sono quindi, mio malgrado, nell’impossibilità di offrire una risposta tangibile alla tua sacrosanta istanza avanzata a nome della popolazione dell’isola, ma ne comprendo l’urgenza - ovviamente da condividere a ogni livello istituzionale - dall’alto della significativa finalità da perseguire anche per garantire, come ora sancito costituzionalmente, la valorizzazione dell’attività sportiva, un motivo di orgoglio per tutto il sistema e la strada per costruire una società più solida, più forte e prospettica. Una società migliore.

Un caro abbraccio, sportivo più che mai.

(zazza) Caro Giovanni, nella tua risposta c’è tutta la sensibilità del dirigente e uomo di sport. E una punta di comprensibile amarezza.