Beach Soccer, Italia vincente contro l’Oman: finisce 7-4

ROMA - È un’Italia forte, convincente e subito in palla quella che fa il suo esordio al Mondiale di beach soccer. La Nazionale di Del Duca regola 7-4 l’Oman, prendendosi con grande autorità i primi tre punti della competizione. Gli Azzurri mandano a segno sei differenti marcatori, con Josep Jr che realizza l’unica doppietta italiana, quella che chiude definitivamente i giochi nella terza frazione, guadagnandosi anche il premio di ‘man of the match’. Zurlo e compagni scappano sul 2-0 in avvio di partita (Fazzini al 1’ e lo stesso Zurlo al 5’), ma vengono ripresi a chiusura dei primi 12’ di gioco salvo poi allungare nella seconda frazione grazie alle reti di Bertacca e Genovali (da segnalare anche due rigori sbagliati da Remedi e dallo stesso Bertacca). Avanti 4-3 in avvio di terzo tempo, prima Remedi e poi, come detto, due volte Josep Jr chiudono la pratica Oman.