Curling, impresa di Constantini e Mosaner: l'Italia è campione del mondo nel doppio misto

ROMA - Un'impresa sensazionale per l'Italia del Curling, che iun Canada scrive un'altra pagina di storia con Stefania Constantini e Amos Mosaner . I due azzurri infatti, entrambi tesserati con le Fiamme Oro e tornati a competere insieme per la prima volta dopo l'oro conquistato ai Giochi olimpici di Pechino nel 2022 , sono saliti sul gradino più alto del podio ai Campionati Mondiali di doppio misto andati in scena sul ghiaccio del 'Willie O' Ree Place' di Fredericton.

Dopo i Giochi i Mondiali: Constantini e Mosaner invincibili

Un trionfo reso possibile anche grazie al connubio tra la Federazione Italiana Sport del Ghiaccio (Fisg) e l'Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del Coni diretto da Giampierop Pastore, che ha supportato la coppia azzurra guidata dal direttore tecnico Mario Mariani e dal responsabile dell'area performance Andrea Cardone. La proverbiale ciliegina sulla torta è rappresentata dal fatto che Constantini e Mosaner abbiano portato a 22 le proprie vittorie consecutive sul palcoscenico internazionale, chiudendo imbattuti sia i Giochi olimpici 2022 che i Mondiali 2025.

L'oro iridato in Canada: battuta la Scozia in finale

In Canada solo successi per Constatini e Mosaner, che dopo aver vinto tutte le nove partite del Gruppo A hanno staccato il pass per la finale superando l'Estonia in semifinale. Nel match con in palio il titolo iridato poi i due azzurri hanno sfidato la coppia della Scozia, formata da Jennifer Dodds e Bruce Mouat (campioni del mondo nel 2021) e già battuta 7-4 nella sfida di 'Round Robin' del 29 aprile. La finale è iniziata con assoluto equilibrio, poiché ognuna delle due squadre ha marcato un punto negli end con l’ultimo tiro a favore. Si è dunque arrivati al quarto parziale sul 2-1 per Constantini e Mosaner che sfruttando un paio di incertezze degli avversari sono riusciti poi a rubare due mani consecutive, portandosi sul 5-1. Gli scozzesi hanno però reagito con forza, mettendo a referto tre punti nel sesto end (nel quale hanno optato per usufruire del power play) e il settimo parziale è stato quello che ha indirizzato definitivamente l’incontro: l’Italia ha giocato in maniera superlativa, mettendo quattro stone a punto e inducendo la Scozia ad arrendersi (9-4 per gli azzurri il risultato) con una mano d’anticipo.

Un trionfo epocale per il doppio misto azzurro

Un'impresa senza precedenti per il curling azzurro, che mai si era fregiato di un titolo mondiale (in passato solo la selezioni azzurre maschili avevano saputo issarsi su un podio iridato, conseguendo la medaglia di bronzo nel 2022 e nel 2024). E per quanto riguarda il doppio misto, l’oro di Constantini/Mosaner ha una portata epocale: l’Italia è infatti diventata la prima nazione a vincere sia i Giochi olimpici che i Campionati del Mondo (istituiti nel 2008).