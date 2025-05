Il Giro d’Italia arriva in Puglia, Pedersen in maglia rosa

Per molti appassionati il Giro d'Italia inizierà ad Alberobello, dove la carovana si ritroverà dopo la partenza albanese. Questo Giro oltre a mostrare le qualità tecniche ed agonistiche dei corridori, si propone anche di esaltare le bellezze del nostro Paese che grazie all'evento sportivo possono essere proposte con le immagini televisive in tutto il mondo. E non c'è dubbio che la tappa che da Alberobello condurrà la carovana a Lecce (189 chilometri) non mancheranno gli spunti per sottolineare l'unicità di queste nostre terre.

Tra vento e bellezze da vedere

Tecnicamente la tappa non propone grandi difficoltà. L'altimetria non presenta sussulti e tutto lascia pensare che la tappa possa rivelarsi una lunga, splendida passeggiata tra le bellezze della Puglia. L'unica insidia che potrebbe complicare i piani in corsa è il vento che spesso soffia su questa regione. La gestione dei ventagli offre sempre insidie che spesso producono vittime, a volte anche di grande prestigio. Porta sempre tensione in gruppo. Ma il tracciato si snoda solo nei primi chilometri lungo il mare e nell'interno il vento è comunque meno aggressivo e spaventa di meno. Si annuncia dunque una giornata di pieno recupero dopo le fatiche albanesi. E' perciò l'occasione per godere della bellezza dei trulli di Alberobello, dello splendido mare di Putignano, per ammirare gli ulivi di Fasano e Ostuni, fino al barocco leccese che farà da cornice finale alla prima tappa italiana di questo Giro d'Italia che con ogni probabilità si risolverà con una grande volata di gruppo.

