Skateboarding protagonista nel weekend al Lido di Ostia

Due giorni di festa e di skateboarding, aperti dalla conferenza stampa di presentazione del fumetto “Skaters of Justice”, di sabato 10 maggio. Pubblicazione promossa dalla Presidenza dell'Assemblea Capitolina con il supporto di Skate Italia - Federazione Sport Rotellistici, di World Skate e del Centro Sportivo delle Fiamme Gialle. Un progetto per valorizzare lo sport e la legalità tra i giovani. La conferenza ha rappresentato anche l’occasione per lanciare le due tappe del World Skateboarding Tour - World Cup Rome 2025 che vedranno la Capitale e Ostia nuovamente protagoniste, dopo le entusiasmanti gare degli scorsi anni nei due park cittadini, diventati punto di riferimento della scena internazionale. Il tour infatti vedrà sfidarsi i più forti atleti mondiali dall’1 all’8 giugno al “The Spot” del Lido, per la disciplina del Park e dall’8 al 15 giugno, a Colle Oppio per le competizioni Street.

Ma la bowl del litorale romano sotto i riflettori, nell'ultimo fine settimana, anche con il Campionato Italiano Skateboarding Park 2025, andato in scena sabato e domenica, con i migliori atleti azzurri a darsi battaglia a colpi di trick. L’evento più atteso della stagione animato dagli skater provenienti da ogni angolo d’Italia, in due giornate di energia e spettacolo puro, nell’impianto di Via Nostra Signora di Bonaria, una struttura che non ha bisogno di presentazioni, più volte teatro di grandi competizioni a livello mondiale. Campionato 2025 organizzato da Skate Italia con il patrocinio di Roma X Municipio e con il supporto di Italian Skateboarding Commission, The Spot Roma, Londinese e Big Babol.

Assegnati i titoli per le categorie Open e Junior

Guglielmo Marin è il nuovo campione italiano. L’atleta della Torino Skateboard Asd centra il titolo della categoria Open maschile, con il punteggio di 95.67. Argento per Edoardo Poggio (Oasi Verde Acsd), terzo gradino del podio per Rafael Rizzo Tomé (Oasi Verde Acsd). Nella categoria Open femminile è Greta Susanna Samaritani della Treviso Skateboarding Asd a laurearsi campionessa 2025, con 72.67 punti. Secondo gradino del podio per Gaia Antognoni (Marianna Skatepark Asd), bronzo per Serena Lolli (Marianna Skatepark Asd). Junior Maschile che vede assegnare il titolo a Noah Paladino (Oasi verde Acsd). Secondo e terzo rispettivamente Matteo Contini e Tommaso Lambarelli, entrambi della Torino Skateboard Asd. I Premi Speciali “Londinese Rookie Award” vanno a Vanessa Celeste e a Mattia Murroni.

Sport, Arte, Giovani e recupero delle periferie attraverso la legalità sono temi fondamentali per interpretare la vita in maniera sana e con spirito di aggregazione. Valori fondanti di tutte le discipline rotellistiche e dello skateboarding. Valori fondamentali per le nuove generazioni, celebrati nel fumetto “Skaters of Justice”, con protagonisti due dei migliori atleti della nazionale azzurra, il romano Alessandro Mazzara e la bolognese Asia Lanzi. L’opera vede la sceneggiatura di Massimiliano Filadoro, i disegni e i colori di Warnah e la supervisione di Dino Caterini. Un progetto di sensibilizzazione che toccherà le scuole e promuoverà la legalità attraverso lo sport e l’arte.

Lo skateboarding si conferma la disciplina del momento, Urban, Giovane, Sostenibile, Social. Ma il bello deve ancora arrivare! Roma nuovamente sotto i riflettori mondiali a giugno, con il World Skateboarding Tour 2025!