I Cage Warriors tornano nuovamente a Roma sabato 31 maggio al PalaPellicone di Ostia

Preparatevi ad un'altra incredibile notte di adrenalina! I Cage Warriors tornano nuovamente a Roma sabato 31 maggio alle ore 17 al PalaPellicone di Ostia . Il più grande evento europeo di MMA riunirà per l’occasione i migliori combattenti italiani ed europei che si affronteranno per provare ad inseguire il sogno della Cintura Cage Warriors e, perchè no, di un ingresso all’UFC.

Dopo gli ultimi cinque appuntamenti sold out, la settima card italiana presenterà al grande pubblico di appassionati i “prospect” e i talenti più importanti delle MMA italiane.

Fondata a Londra nel 2001, Cage Warriors Fighting Championship - Cage Warriors o CWFC - è un'associazione irlandese di arti marziali miste presieduta da Graham Boylan, da dove è partita anche la stellare carriera dell’icona Conor McGregor. L’incredibile e adrenalinica manifestazione, ospitata nel corso degli anni in Galles, Scozia, Irlanda, Giordania, Libano, Ucraina, Emirati Arabi Uniti, Bahrain, Russia, Danimarca, è giunta in Italia nel 2022 grazie a Lorenzo Borgomeo, imprenditore del settore con oltre 60 team in tutta Italia che fanno parte del suo network di cui detiene la direzione e consulenza tecnica.

“Abbiamo costruito con grande fatica tutto ciò e finalmente si cominciano a vedere i risultati - racconta Lorenzo Borgomeo, head coach del più importante team italiano di MMA, l'Aurora MMA -. Sono contento che la fiducia dimostrata dalla promotion Cage Warriors stia portando i frutti che speravo: la continuità che un evento internazionale porta su un territorio consente nel tempo di poter rendere possibili tutti gli incontri che sono tanto amati dal pubblico. Ho la sensazione che in questa card ci saranno alcuni dei prossimi italiani al Contenders Series e all’UFC”.

Il team Aurora porterà come al solito le più grandi promesse della categoria dei pesi piuma: Giuseppe Ruggeri, Giuseppe Mastrogiacomo e Luca Borando. Sono tutti e tre giovanissimi e tutti e tre “ko artist” come si dice in gergo e pronti a dare un grande spettacolo. L'idolo romano Simone D'Anna si scontrerà contro l' irlandese Shelley, mentre la migliore fighter italiana del momento Chiara Penco farà il suo debutto con i famosi guanti gialli del CW e tenterà la scalata al titolo.

Durante i Cage Warriors 189 occhi puntati quindi sulle sfide tra Giacomo Michelis e Sado Ucar, Khadim Dia e George Mcmanus (pesi Welter); tra Giuseppe Ruggieri e Nicolas Barna, Giuseppe Mastrogiacomo e Mervan Gencer, Luca Borando e Jan Masek, Gabriele Cera e Francesco Tumminello, Matteo Martignoni e Luca Tarabori, Antonino Amodeo e Manuel Lancioli, Valerio Anza e Alessandro Ortolani (pesi piuma); tra Emanuele Tetti e Rodrigo Rivoin, Nicolas Leblond e Mateus Brauns, Kevin Caperna e Gabriele Lionetti (pesi mosca); tra Pietro Mochetti e Dimitrios Tzeinaridis (pesi gallo).