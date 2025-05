Mercoledì 14 maggio 2025: una notte da ricordare. Per Musetti, che vola in semifinale a Roma; per il Bologna, che vince uno storico trofeo dopo mezzo secolo. E anche per Roma che, ancora una volta, mostra al mondo il suo lato migliore. C'è una foto - bellissima - pubblicata dai profili social di "Sport e Salute" che sta facendo il giro del mondo: c'è il Foro Italico tutto illuminato, bellissimo. Con oltre 80mila spettatori tra calcio (68mila) e tennis, più tutte le persone che hanno lavorato per rendere unica, anzi poetica, per citare Cesare Cremonini, la notte romana. Non sono giorni facili per chi vive nella Capitale: il traffico è ancora più caotico del solito, Giubileo, morte di Papa Francesco e insediamento del nuovo Pontefice rendono tutto più complicato, gli Internazionali con Sinner in campo e tanti big in gara sono l'ennesima prova a cui, il calcio, rischiava di dare la mazzata finale. E invece Roma, quella Roma che negli ultimi anni sta tornando sempre più centrale in merito di sport ed eventi, ha retto bene. La macchina organizzativa della città e del Foro Italico è stata perfetta e con la speranza che tutto possa crescere ancora di più (perché un torneo così, in teoria, meriterebbe di essere uno Slam) ci si può tranquillamente godere un'immagine che fa il giro del mondo. La foto, certo. Ma anche tutto il resto.