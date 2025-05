"Sport e Innovazione Made in Italy" si rinnova la partnership tra Sport e Salute e ICE

ROMA - Presso la Sala dei Trattati della Farnesina , il Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Esteri On. Antonio Tajani e il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi , hanno aperto la seconda edizione del progetto “Sport e Innovazione Made in Italy” , un’iniziativa di diplomazia dello sport che promuove le eccellenze italiane nel mondo grazie al partenariato strategico tra Sport e Salute S.p.A. e ICE-Agenzia, ed in collaborazione con le Federazioni italiane di Atletica Leggera, Nuoto e Tennis e Padel.

Valorizzare il comparto sportivo italiano quale espressione dell’eccellenza, dell’innovazione e della qualità del Made in Italy nel mondo: questo l’obiettivo del progetto. Il piano di comunicazione e promozione internazionale, attivo fino al 31 dicembre 2025, si articolerà attraverso azioni ad alto impatto durante quattro eventi sportivi internazionali ospitati al Foro Italico di Roma: gli Internazionali BNL d’Italia di Tennis (in corso in questi giorni fino al 18 maggio), l’Italy Major Premier Padel (dall’8 al 15 giugno), il “Golden Gala” di atletica leggera (6 giugno) e il Trofeo Internazionale “Sette Colli” di nuoto (dal 26 al 28 giugno).

L'ampia serie di attivazioni assicurerà visibilità e diffusione del Made in Italy: dalla brandizzazione degli spazi alla produzione di contenuti digitali, con una pubblicazione pianificata e rivolta al pubblico internazionale. Parallelamente, verranno realizzati spettacoli serali di luci al Foro Italico, un vero e proprio show, e una nuova edizione del format video “Made in Italy We Are”, una sorta di serie tv dedicata alle storie e alle vite dei campioni, scelti in qualità di Ambassadors ufficiali tra i grandi nomi dello sport italiano. Tra le azioni strategiche, è previsto anche un workshop internazionale sul tema “Sport e Innovazione Made in Italy”, che si svolgerà in occasione della fiera ISPO di Monaco di Baviera (in programma dal 30 novembre al 2 dicembre 2025), una piattaforma internazionale di riferimento per l’intero settore sportivo e outdoor. Attraverso questa iniziativa, il sistema sportivo italiano si afferma ancora una volta come ambasciatore del Made in Italy nel mondo, rafforzando la sinergia tra sport, diplomazia economica e promozione internazionale.

Il Direttore di Rai Sport, Paolo Petrecca, ha moderato l’evento in cui sono intervenuti anche il Presidente di ICE-Agenzia, Matteo Zoppas, il Presidente di Sport e Salute, Marco Mezzaroma, nonché il Presidente della Federazione Italiana Nuoto, Paolo Barelli, della Federazione Italiana Tennis e Padel, Angelo Binaghi, e della Federazione Italiana Atletica Leggera, Stefano Mei, accompagnati da atleti rappresentativi di ciascuna Federazione, campioni Gregorio Paltrinieri e Andy Diaz e dal capitano non giocatore di Coppa Davis Filippo Volandri.

On. Antonio Tajani, Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale: "Siamo fieri per tutto lo sport italiano, dal nuoto all'atletica: lo sport ha una funzione sociale, è uno strumento di aggregazione anche per allontanare i giovani da alcuni rischi. I campioni dello sport sono esempi per tanti giovani, con i loro sacrifici e le loro rinunce rappresentano modelli positivi. Stiamo facendo una riforma al Ministero degli Esteri con una direzione generale per la crescita economica che avrà un Ufficio per lo Sport. La diplomazia sportiva è importante per l'export e per la politica estera, è uno strumento di dialogo. Lo sport è fondamentale per far conoscere il nostro Paese e attrarre turismo. Avere a Napoli l’America’s Cup sarà una avventura straordinaria per l’Italia e per tutto lo sport italiano”.

Andrea Abodi, Ministro per lo Sport e i Giovani: “Eventi come questo sostanziano il senso della collaborazione interistituzionale che vede il Governo impegnato su vari fronti, lo sport certamente è un terreno comune. Abbiamo l’eccellenza dei luoghi, degli eventi, del capitale umano, atleti e atlete, è fondamentale che questa alleanza determini un impegno comune, una collaborazione sistematica nella diffusione dello sport nel mondo come veicolo di comunicazione e promozione. Le aziende di settore beneficiano del moltiplicatore di opportunità determinato dai grandi eventi sportivi. Non abbiamo velleità ma solo l'orgoglio di promuovere la nostra Nazione”.

Matteo Zoppas, presidente ICE: “Con il progetto “Sport e Salute”, ICE rinnova per il secondo anno consecutivo il proprio impegno nella promozione integrata del Made in Italy, valorizzando il legame tra sport, salute e sistema produttivo italiano. Una Diplomazia dello Sport che si lega e diventa un ulteriore asset strategico a fianco della Diplomazia della Crescita per raccontare l’eccellenza italiana nel mondo, non solo attraverso i prodotti, ma anche attraverso i valori che ci contraddistinguono: qualità, innovazione e passione. Eventi sportivi internazionali ospitati in Italia, come gli Internazionali d’Italia di Tennis, il Major Premier Padel di Roma, gli Internazionali di Nuoto Trofeo “Sette Colli” e il meeting di atletica leggera “Golden Gala” accompagnati da business forum organizzati da ICE, diventano occasioni concrete per favorire l’incontro tra imprese e investitori esteri. Questo progetto rappresenta inoltre un esempio virtuoso di collaborazione tra istituzioni, imprese e territorio, capace di attivare l’intera filiera del Made in Italy — dalla manifattura alla tecnologia, dal turismo alla formazione — e di promuovere una narrazione contemporanea dell’Italia che unisce performance, benessere e cultura. Ringrazio i Ministri Antonio Tajani e Andrea Abodi, tutte le persone dell’ICE che lavorano, pancia a terra, a questo progetto e, più in generale, al raggiungimento dei 700 miliardi di export fissati dal Ministro degli Affari Esteri. Un traguardo a cui ICE lavora, insieme a tutto il Sistema Paese, SACE, Simest e Cdp, riconoscendo il valore del Made in Italy che rappresenta un terzo del nostro PIL e che si traduce in crescita economica ed occupazionale”.

Marco Mezzaroma, presidente Sport e Salute: "Questa sinergia racconta e promuove il meglio dell’Italia nel mondo. Lo sport è uno strumento ideale per generare benessere psico-fisico ma anche una leva di diplomazia, innovazione e promozione del Made in Italy. Sempre più spesso la ricerca tecnologica italiana sviluppata in ambito sportivo viene poi utilizzata in vasti settori produttivi. Dal Foro Italico, vetrina internazionale, rilanciamo un messaggio forte. Insieme alle Federazioni valorizziamo eventi di eccellenza che parlano al mondo con il linguaggio universale dello sport”.

Paolo Barelli, presidente FIN: "Siamo onorati di essere stati coinvolti per il secondo anno consecutivo con la Federazione Italiana Tennis e Padel e la Federazione Italiana Atletica Leggera per promuovere il Made in Italy attraverso la partnership strategica tra Sport e Salute e l'Agenzia ICE legata al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Lo sport italiano è sinonimo di professionalità, innovazione e talento ed i nostri atleti ne sono la massima espressione. L'obiettivo è continuare a diffondere la conoscenza delle eccellenze di tutto il nostro comparto sportivo, dalle società agli atleti, alle imprese, alimentando fiducia e creando nuove opportunità. Il nuoto farà la sua parte e la 61esima edizione del trofeo Sette Colli, che porterà al Foro Italico di Roma gran parte dei protagonisti delle recenti Olimpiadi di Parigi e dei prossimi Mondiali di Singapore, sarà una straordinaria vetrina per valorizzare ulteriormente la nostra identità, mostrare le nostre competenze ed incentivare investimenti nello sport".

Angelo Binaghi, presidente FITP: “Siamo orgogliosi di contribuire a un progetto che unisce eccellenza, innovazione e identità nazionale. 'Sport e Innovazione Made in Italy' è un’occasione per promuovere i nostri eventi, i nostri atleti e l’intero sistema sportivo come ambasciatori delle eccellenze italiane nel mondo, rafforzando il legame tra sport, diplomazia e crescita economica. Ringrazio il MAECI, ICE e Sport e Salute per aver rinnovato una sinergia che esalta il valore dello sport italiano a livello internazionale”.

Stefano Mei, presidente Fidal: “I successi dell’atletica leggera nelle ultime quattro stagioni hanno contribuito in maniera decisiva a promuovere l’immagine dell’Italia del mondo. I nostri campioni azzurri, in grado di vincere medaglie e battere record in una disciplina sportiva che è globale come nessun’altra, vista la concorrenza di oltre 210 nazioni (di cui ben 43 sul podio a Parigi), hanno mostrato il volto migliore di questo Paese e i valori più autentici dello sport. Siamo felici di essere parte integrante del progetto ‘Sport e Innovazione Made in Italy’ con un’edizione del Golden Gala Pietro Mennea che si annuncia ricca di stelle mondiali e di soddisfazioni per gli atleti italiani”.