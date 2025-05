Cresce la Castel Romano Joyrun: 10 km sempre più veloci

Una giornata di sole con vento leggero ha accolto oggi oltre 1200 runner al quinto appuntamento con la Castel Romano JoyRun, 10 km competitiva omologata Fidal, 9,9 km non competitiva e Fun Run run di 5 km. Una gara molto amata dagli atleti laziali e non solo che registra una crescita anno su anno, registrando in questa edizione un aumento del 30% sulle iscrizioni maschili e del 20% nella categoria donne. L’organizzazione è curata da Castel Romano Designer Outlet i n collaborazione con LBM Sport ed il patrocinio del Municipio Roma IX. Ad incoraggiare i runner sulla linea di partenza i due amatissimi campioni del Salto Triplo Andy Diaz, medaglia di bronzo ai Giochi olimpici di Parigi 2024 e Fabrizio Donato, bronzo ai Giochi olimpici di Londra 2012. I due atleti delle Fiamme Gialle sono stati accompagnati del Presidente Fidal Lazio Fabio Martelli.

Primo a tagliare il traguardo tra gli uomini il mezzofondista triestino Martino De Nardi (Trieste Atletica) in 31:01, seguito di un soffio da Lorenzo Rieti (Piano ma arriviamo) con 31:14 e dal vincitore dell’edizione 2024 Mohamed Zerrad (Atletica Vomano) con 32:20. Per le donne, trionfa Lucia Mitidieri (Piano ma Arriviamo) in 37:32, seguita da Beatrice Ondoli (Bancari Romani) in 39:51 e da Silvia Romeo (X-solid Sport). Sono stati premiati i primi tre classificati di tutte le categorie, per oltre 100 premi assegnati. Nella classifica a squadre, ha rinunciato sportivamente al premio l’organizzatrice LBM Sport, lasciando il posto alle società con il maggior numero di atleti al traguardo, nell’ordine Piano ma Arriviamo (con ben 12o runner), Bancari Romani e Italiana Running. Molto apprezzato dai runner il nuovo percorso di gara, tracciato su strade ampie e sicure della campagna romana, ancora più veloce in questa edizione grazie all’eliminazione dell’ostica salita di oltre un km di via de la Comunella. Ben 87 atleti hanno chiuso la gara sotto i 40 minuti rendendo questa gara una delle più veloci del panorama laziale.

Amatissima anche l’esclusiva maglia JoyRun 2025 dello sponsor tecnico PUMA. La competizione fa parte del circuito nazionale delle JoyRun dei quattro Designer Outlet del Gruppo McArthurGlen. Dopo il grande successo della suggestiva JoyRun de La Reggia corsa domenica scorsa, si è disputata in contemporanea la JoyRun di Serravalle tra le colline del Gavi, mentre sarà Noventa di Piave a chiudere il circuito con un percorso sulle rive del Brenta. Il ricavato delle iscrizioni alle JoyRun sarà interamente devoluto da McArthurGlen a FISPES (Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali) per il progetto Scuola Itinerante/Sport senza confini, un programma di raduni collegiali gratuiti itineranti dedicati a bambini con disabilità tra i 5 e i 14 anni.

“La crescita costante anno su anno della JoyRun è per noi una conferma importante – dichiara Francesco Mancuso, Marketing manager di Castel Romano Designer Outlet – ci rende felici promuovere l’attività sportiva nel nostro territorio e creare occasioni di divertimento e partecipazione. La collaborazione con FISPES, così attenta alla formazione sportiva dei giovani atleti, ci rende particolarmente orgogliosi. Sono felice di dare sin da ora appuntamento all’edizione 2026 che si terrà nel mese di maggio”.