Arrivano i Giochi della speranza: lo sport entra nel carcere di Rebibbia

Si terrà mercoledì 21 maggio 2025, dalle 15.00 alle 18.00, presso la Sala Rossa dell'Università di Roma "Foro Italico", il convegno "Lo Sport Dentro". Il ruolo della pratica sportiva nelle carceri per promuovere educazione e qualità della vita. L'evento, promosso dalla Fondazione Giovanni Paolo II per lo sport, dall'Università "Foro Italico" e dalla Rete Sport & Legalità, con il patrocinio di CSI Roma, Scholas Occurentes e Sport for Inclusion Network, si propone come un'occasione di riflessione sullo sport come strumento di rieducazione e inclusione nel contesto penitenziario. L'iniziativa si colloca nel percorso di avvicinamento ai "Giochi della Speranza", una manifestazione sportiva che si terrà il 13 giugno nel carcere di Rebibbia in occasione del Giubileo dello Sport. Il convegno vedrà il coinvolgimento di istituzioni, accademici, operatori del sistema penitenziario e società civile, in un dialogo multidisciplinare e concreto.