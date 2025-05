Lo skateboarding approda nelle scuole di Ostia con l’azzurro Ale Mazzara  

Il fumetto “ Skaters of Justice ” atterra nelle scuole del X Municipio di Roma. Ieri, martedì 20 maggio, presentato in più Istituti di Ostia il progetto di inclusione e legalità, dedicato allo skatepark del Lido, il “The Spot”. Protagonisti della pubblicazione due dei più affermati skater italiani, il romano Alessandro Mazzara e la bolognese Asia Lanzi .

Ed è stato proprio l’azzurro Alessandro Mazzara, campione delle Fiamme Gialle, reduce dai Giochi Olimpici di Parigi 2024, a incontrare i ragazzi e le ragazze delle scuole di Ostia, per dialogare e confrontarsi su temi riguardanti il valore sociale dello sport. Un progetto nobile e di inclusione, dedicato all'aggregazione giovanile, alla valorizzazione e riqualificazione delle periferie attraverso lo skateboarding, con l’obiettivo di promuovere la legalità e la vita sana. Un’iniziativa promossa da Roma Capitale con il supporto di Skate Italia Federazione Sport Rotellistici, della Federazione internazionale World Skate e della Presidenza dell'Assemblea Capitolina.

Ad essere coinvolti diversi plessi scolastici del territorio: l'Istituto Comprensivo "Giuliano da Sangallo", con le sue scuole primaria e secondaria di primo grado; l'Istituto Comprensivo "Giuseppe Parini", plesso di Via delle Azzorre, che accoglie la scuola dell'infanzia comunale, la scuola primaria e la secondaria di primo grado; la Scuola Elementare "Quinqueremi", parte dell'Istituto Comprensivo di Viale Vega; e infine l'Istituto Comprensivo "Arturo Fanelli - Filippo Marini", con la Scuola Primaria e la Secondaria di Primo Grado.

L'attenzione sull’inclusione sociale è parte e anima della filosofia degli sport rotellistici. Discipline emergenti, come lo skateboarding, giovani e sostenibili, facilmente accessibili e praticabili nel tessuto urbano delle città. Iniziative come quella realizzata nelle scuole di Ostia rappresentano un tassello fondamentale per promuovere nei più giovani il rispetto delle regole, il valore della sana competizione e la bellezza dell'inclusione. Con “Skaters of Justice” si accende una luce nelle periferie, offrendo nuovi strumenti di crescita, confronto e partecipazione attiva alla vita sociale, attraverso lo sport. Roma Capitale, Skate Italia e World Skate confermano il proprio impegno nel diffondere la cultura sportiva e l’educazione civica. Nascono così nuove opportunità per le ragazze e i ragazzi del territorio e della Città Eterna che a giugno sarà nuovamente sotto i riflettori internazionali, per la quinta volta negli ultimi anni.

Roma infatti ospiterà, nei due iconici skatepark cittadini, la prima tappa 2025 della Coppa del Mondo di Skateboarding, che vedrà in evidenza entrambe le discipline olimpiche dello Street e del Park, dall’1 al 15 di giugno. La comunità globale dello skateboard approda nuovamente ad Ostia e a Colle Oppio. Saranno due settimane di trick e di show regalati dai più forti atleti del panorama internazionale. Tra gli azzurri del team Italia, l’attesissimo eroe locale Alessandro Mazzara. Il romano, cresciuto proprio a Ostia, nuovamente protagonista, dopo il fumetto, con la sua disciplina, la più social e giovane tra tutti gli sport a livello globale.