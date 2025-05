Metaverse Generation Summit: tecnologie immersive e sport al centro

A portare sul palco la visione dello sport del futuro sarà Simone Pianigiani, uno dei coach più vincenti del basket europeo, oggi speaker internazionale, advisor e voce tecnica di DAZN, che condividerà come l’adozione dell’XR possa rappresentare un vero punto di svolta nella gestione degli atleti e nella costruzione della leadership sportiva.

Con lui anche Paolo Carito, Executive Leader con oltre vent’anni di esperienza tra sport, media e intrattenimento, che riceverà un riconoscimento speciale per lo straordinario contributo all’applicazione del Metaverso in ambito sportivo.

Non mancheranno poi testimonianze concrete, come quella di Roberto Zecchino, HR Advisor e ideatore del progetto “Allenarsi per il Futuro”, che unisce orientamento giovanile e innovazione tecnologica in un format ad alto impatto sociale.

Tra i relatori anche Roberta Lotti (MEF), Lorenzo Gubian (ARIA S.p.A Lombardia), Lucio Lamberti (Politecnico di Milano), Stefania Battaglino (Edison), Anna Piscitelli e Patrizia Picconi (Save the Children).